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王毅與馬外長通話：中方站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家一邊

記者黃國樑／即時報導
中國大陸外交部長王毅。（路透）
中國大陸外交部長王毅。（路透）

據大陸外交部凌晨發布訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨20日與馬來西亞外交部長贊比里通電話。雙方就巴以衝突交換意見。贊比里表示，馬方讚賞中方促進停火止戰、保護無辜平民、推動對話和談的努力；王毅則表示，在巴以衝突問題上，中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊。中國支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利，期待巴勒斯坦問題回到政治解決的軌道上來，切實落實聯合國安理會多次就此通過的決議。

馬來西亞位處東南亞，但亦一個主要信奉伊斯蘭教的穆斯林國家。贊比里日前在出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長緊急會議時，即譴責加薩走廊醫院遇襲事件違反國際法。

訊息稱，贊比里祝賀中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，表示「一帶一路」倡議有利於促進區域互聯互通、鞏固國際貿易紐帶、為區域和世界發展帶來更多機會。馬方是最早加入「一帶一路」倡議的國家之一，將繼續與中方加強對接合作。王毅表示，今年是中馬建立全面戰略夥伴關係10週年，明年兩國將迎來建交50週年。中方願與馬方共同開展系列友好慶祝活動，深化高品質共建「一帶一路」合作。

雙方就巴以衝突交換意見時，贊比里表示，馬方讚賞中方促進停火止戰、保護無辜平民、推動對話和談的努力，支持中方關於確保人道救援順利抵達、盡快落實「兩國方案」、實現中東持久和平的立場。期待中方為推動衝突雙方盡快回到談判桌前發揮重要作用。

王毅表示，我們今天在這裡享受和平，但是這個世界並不安寧，也不公平，還有很多無辜民眾正被死亡和苦難的陰影所籠罩。在巴以衝突問題上，中方始終站在和平一邊，站在國際法一邊，站在廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊。中方反對一切攻擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。

他說，中方支持東協—海合會峰會剛剛就加薩地帶局勢發表的聲明。我們呼籲，在戰爭與和平面前，各方應摒棄一切地緣政治考慮，堅守人類良知，形成國際共識，盡快停火止戰，防止更大規模人道災難。

王毅指出，巴以衝突的根源在於巴勒斯坦的土地不斷侵占，巴勒斯坦人民建國的要求被長期忽視。解決巴以衝突的根本之策是落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦和以色列和平共處。

他表示，中國支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利，期待巴勒斯坦問題回到政治解決的軌道上來，切實落實聯合國安理會多次就此通過的決議。中方願與馬方及所有愛好和平的國家加強溝通，並為中東和平繼續努力。

巴勒斯坦 王毅 一帶一路

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