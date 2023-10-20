中國下架崇禎勤政亡國著作 舊版價格飆漲

中國一本9月出版的新書「崇禎：勤政的亡國君」遭到下架。(取自Reddit)

中國已故明史專家陳梧桐再版著作「崇禎：勤政的亡國君」近日因為被聯想當前政局遭到下架後，該書舊版「崇禎往事：明帝國的最後圖景」隨即也被下架，網路價格飆破新台幣5000元（約155美元）。

自由亞洲電台（RFA）19日報導，雖然多個購書平台已找不到「崇禎：勤政的亡國君」和陳梧桐另外一本著作「崇禎傳」，但是專門販售二手書的孔夫子舊書網，仍可訂購32項與陳梧桐有關的著作。

其中最便宜的「洪武皇帝大傳」售價只要人民幣1.6元（約0.22美元），其它與明朝相關的書籍，公告價格不少低於雙位數，或者最多過百元而已。

但「崇禎：勤政的亡國君」的舊版「崇禎往事：明帝國的最後圖景」，卻要價高達人民幣（下同）1280元（約176美元），比原價高27倍。新版的「崇禎傳」則要價380元，高於原價約7倍。

這些引發聯想的書被當局下架後，微信 過去幾天出現不少討論崇禎的文章，包括崇禎是英明或昏君，以及崇禎爲何斷送大明200多年基業等；還有網友以代號「勤政的亡國君」，轉發下架的電子書版。

報導引述前香港 銅鑼灣書店店長林榮基指出，書本與意識形態有直接關係，也與政治掛鉤，特別在中國，禁書已行之有年，例如「河殤」等也被官方禁止出版。

林榮基表示，統治者意圖便於統治，不願民眾知道太多，出版和寫作成為直接被針對的目標。以香港為例，「羊村繪本」只是童書也被禁，出版人被判刑，簡直匪夷所思，但何謂影射與禁書底線都是中共決定。

據公開資料，陳梧桐曾任中央民族學院歷史系系主任，今年5月31日在北京 因病過世，享壽88歲。「崇禎：勤政的亡國君」是作者去世後首部再版作品。

這本書的書摘介紹，作者「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路。…翻開本書，看懂崇禎皇帝如何一步步把自己逼上絕路」。

不敢明目張膽談下架的網友以隱諱措辭交流說，可能是「封面有些文字不合理，印刷問題，有些人害怕，心虛」、「前兩天大家還在誇這個封面呢」、「我懷疑你在釣魚」、「越說越像」、「被舉報了？」等。

中國網友暗指「崇禎：勤政的亡國君」的封面文字：「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國。」似乎是影射當今的中國領導人。