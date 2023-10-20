學者：中國經濟衰退無力撒幣 一帶一路恐難撐20年

中國國家主席習近平18日出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並發表主旨演講。（新華社）

今年是中國「一帶一路 」倡議10周年，北京 近日高調舉行峰會論壇，學者表示，中國因政治導致經濟失序衰退，難持續大撒幣措施，「一帶一路」倡議恐撐不到20年。

由中國「一帶一路」研究學會與淡江大學中國「一帶一路」研究中心、兩岸關係研究中心今天共同舉辦「中國一帶一路十年的現狀與挑戰」座談會。多位專家學者分析這項倡議的現狀及挑戰。

中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁表示，據統計，中國推動「一帶一路」政策以來，在逾60國投資 101個港口，但這種大撒幣的措施在中國經濟不振時將難以持續。

中國官方今年1月公布2022年經濟成長率為3%，相較2022年初政府工作報告訂出5.5%的目標近乎腰斬，顯示嚴格疫情封控等原因，對經濟造成嚴重衝擊。2023年目標則約5%。

郭育仁指出，中國經濟不振是連動的問題，因政治導致經濟失序，接著房地產及金融可能失序，若中國經濟不再呈現高成長，大撒幣政策就無法持續，所以可能看不到「一帶一路」20周年。

此外，他認為「一帶一路」倡議有戰略掠奪目的，而在許多地區，對中國這種戰略掠奪反撲的力道將會不容小覷；主要國家已感受到壓力，例如中國勢力進入南太地區，澳洲政府就對南太小國提出融合政策。

另外，中國「一帶一路」研究學會理事長洪耀南表示，觀察北京甫落幕的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，這次宣傳上加「共建」2字，顯示過去只是中國獨力行動，未來轉朝大家一起做。

而中國領導人習近平這次宣布8項行動之中提出「建設廉潔之路」，就是因為「一帶一路」無論在輸出方或當地國都存在貪腐問題。

他觀察，習近平提出的8項行動，從過去的中國官方色彩轉變透過民間為主，有中國經濟學者提議另將非洲拉出來，變成未來一帶一路加「一洲」（非洲），希望非洲能變成製造業，讓中國能前往投資製造業而不是僅基礎建設。

洪耀南說，在這種戰略思維下，所以中國「一帶一路」也提到綠能，認為非洲最能配合中國發展電動車產業，讓中國能藉電動車輸出在全球發展成一項中國標準。

不過，中國過去想打造所謂暢通國內大循環、聯通國內國際「雙循環」，洪耀南認為，因中國經濟不振以及「一帶一路」的財政陷阱反而變成「雙漩渦」，中國也要去風險化，這種情況下外尋打造中國工廠及市場。

觀察這次的「一帶一路」高峰論壇，他認為，中國就是想要建構中國為主的陣營，以及想要洗白「一帶一路」是債務陷阱、只有中國獲利與地緣博弈等3個外界不好的形象，所以想要由中國主導的銀行或基金變成第一線，中國做法朝向轉型，顯然未來「一帶一路」政策雖會持續，但重要性在下降。