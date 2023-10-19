一帶一路倡議10周年 分析：債留他國 只有中國自己在飛

台灣學者從國際戰略角度剖析中國「一帶一路」政策。（記者陳宥菘／攝影）

中國自2013年提出「一帶一路 」倡議至今已滿十年，並甫於17、18日於北京 舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國國家主席習近平在開幕式發表主題演講時喊出：「中國好，世界會更好」，但台灣學者指出，中國的「一帶一路」猶如一團迷霧，十年來的政策目標不斷改變，讓外界無從評估成效。此外，中國提出「一帶一路」的目的在於另建一個有別於西方國家為首的國際秩序，打造中國版「新雁行」體系，結果賺的都是中國，留給他國的都是債務。

國策研究院19日上午舉辦中國「帶路戰略」十年總檢討座談會，台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇在會上指出，中國提出一帶一路的目的之一，是要仿效過往以日本為首的東亞經濟分工體系，建立以中國為首的「新雁行」體系，但中國執行方式是帶著中國企業、員工到他國，並要求他國和中國銀行借錢，創造的就業機會和利潤都創造給了中國，留給對方卻是債務比較多，「只有自己在飛，其他雁都飛走了」。

李鎮宇接著表示，以全球角度來看，過去十年，一帶一路沿線64個國家經濟成長率（GDP）平均為2.31%，一帶一路核心25國GDP平均為2.39%。不過，不包含中國的全世界新興市場的GDP是2.42%，比一帶一路表現較佳。李鎮宇認為，若要說一帶一路有助於拉抬他國GDP從數據上看不出來。

亞太和平研究基金會執行長董立文則形容，一帶一路猶如一團迷霧。他指出，一帶一路十年倡議目標過於龐大且抽象，涉及中國各部門利益，絕多數合約有保密條款，找不到公開統計和分析。而若從中國官方公布的白皮書會發現，一帶一路的政策目標游離多變，無法對成效進行有效評估。

董立文提到，中國在2013年提出一帶一路時強調三大目標，包含輸出過剩產能、獲取全球資源、重塑全球經貿國際規則，但是從2016年開始，中國「講成績」的方式替換成跟他國簽署多少文件、借了外國多少錢，而未回應初始提出的目標。

董立文也質疑，中國經濟社會當前存在諸多問題，根據中國官方日前公布的數據，中國低收入 人口至少有6,600萬人，或如青年失業率超過20%，北京當局不照顧本國人的發展與福利，卻去全球大撒幣。

即便外界對一帶一路的實際效益與中國國內經濟有諸多質疑，但北醫通識教育中心教授張國城認為，一帶一路對北京當局仍有「大內宣」作用，得以宣稱打破美國等海洋國家確立的國際秩序，而以陸路為主，成為國際秩序的新領導者、創造者。他並強調，「只要（中國）內部評估還有效，不要低估蠻幹的力道」。

張國城並指出，一帶一路與其說是對外政策，不如說是對內經濟的重要布局。他表示，中國改革開放後，沿海發展迅速，西部地區發展相對滯後，區域不平衡導致民族矛盾跟維穩壓力，而一帶一路強調向西發展，具有內外開放的意涵，能平衡國內區域發展。同時，一帶一路對於中國迴避海路風險，保障能源輸入安全仍有助益。