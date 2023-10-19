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中國房價最悲觀時刻要過？ 9月70城新房價指數連跌三月

記者黃雅慧／即時報導
路透據中國統計局數據測算，九月70個大中城市新房住宅價格指數年減0.1%，月跌0.2%，年增率及月增率均連跌三個月。圖／取自中新網
路透據中國統計局數據測算，九月70個大中城市新房住宅價格指數年減0.1%，月跌0.2%，年增率及月增率均連跌三個月。圖／取自中新網

中國統計局19日公布數據顯示，九月中國70城新房價格年增率下降的城市有45個，二手房銷售價格年增率下降城市有67個，均較上月增加一個。路透據中國統計局數據測算，九月70個大中城市新房住宅價格指數年減0.1%，月跌0.2%，年增率及月增率均連跌三個月。

中國官方數據顯示，九月70個大中城市中，新房銷售價格年增率下降城市較年內高點減少10個；二手房銷售價格年增率下降城市有67個，比上月增加1個。

國家統計局城市司高級統計師沈赟解讀稱，九月一線城市新房銷售價格月增率持平、年增率漲幅擴大，整體「穩中微漲」；二手房月增率轉漲、年增率降幅收窄；二、三線城市商品住宅銷售價格月增率下降、年增率有漲有降。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，九月數據說明，當前房價指數呈現「跌幅態勢已經遏制、一線城市率先復甦、其他城市仍需努力」的特徵，意味著房價指數最悲觀的時刻開始過去。

中國統計局指出，九月一線城市如北京和上海月增率分別上漲0.4%和0.5%，廣州和深圳月增率分別下降0.6%和0.5%；一線城市二手房在月增率連續四個月下降後轉漲，月增0.2%。其中北京和上海月增率分別上漲0.7%和0.6%，廣州月增率0.7%，深圳則持平。

從年增率來看，一線城市新房銷售價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，其中北京和上海分別上漲2.9%和4.4%，廣州和深圳則分別下降1.7%和3.0%；一線城市二手房銷售價下降1.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點，其中北京上漲1.1%，上海、廣州和深圳分別下降1.9%、3.8%和1.0%。

從數據可看到「京滬反彈，廣深仍跌」的格局。證券時報報導，廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，主因在於京滬此前「認房又認貸」實施嚴格，因此在實施「認房不認貸」後，釋放需求潛力較大，特別是京滬老舊二手房多，改善型需求潛力大，而此前房價波動沒有廣深那麼劇烈。

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