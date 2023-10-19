路透測算：中國9月份70城房價第3個月下跌

路透19日測算，中國9月份有70城市房價連跌三個月。(記者謝守真／攝影)

北京 近來不斷出手救房市，中國房市仍持續不振。路透19日指出，據中國國家統計局最新數據來測算，9月中國70個大、中城市新建商品住宅價格指數年比下降0.1%，按月則走低0.2%，顯示不論是按年還是按月比均已連續下跌3個月。

報導提到，經測算，9月70個大中城市中，其中，新建住宅價格指數按月上漲的有15個，上月為17個；而持平的為1個，上月1個；有54個下跌，上月為52個。

進一步細分，按年算，9月中國一線城市新樓銷售價格升0.7%，升幅較上一個月擴大0.1％。其中，北京和上海分別上升2.9%和4.4%，廣州和深圳則分別跌1.7%和3.0%。而在一線城市二手樓售價方面，其價格下滑1.4%，跌幅較上一個月收窄0.2％。其中，北京走升1.1% ，上海、廣州和深圳年比則分別下跌1.9% 、3.8%和1.0% 。

在中國二線城市新樓銷售價格上升0.2%，升幅比上月下降0.1％；二手樓下跌3.2%，跌幅比上一個月月擴大0.2％。在中國三線城市新樓和二手樓銷售價格，分別較去年同期下跌1.4%和3.5%，跌幅均與上一個月持平。

另外，以月來看，9月中國一線城市新樓銷售價格轉為持平，北京和上海分別上升0.4%和0.5%，廣州和深圳則分別下跌0.6%和0.5%。而中國一線城市在二手樓銷售價格，較上一個月月連續4個月下跌後首次轉升，漲幅為0.2%，北京和上海分別上升0.7%和0.6%，廣州則跌0.7%。

中國二線城市新樓銷售價格下跌0.3%，跌幅比上月擴大0.1％；二手樓銷售價格跌0.5%，跌幅與上月相同。三線城市新樓銷售價格跌0.3%，跌幅比上月收窄0.1％；二手樓跌0.5%，跌幅比上月擴大0.1％。