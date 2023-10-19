楊國強、楊惠妍父女已離開中國？碧桂園回應了

碧桂園集團的兩個核心人物父女檔楊國強（左）與楊惠妍（右）。(圖取自環球精英YOLO)

中國民營房企碧桂園 近期由於資金緊張和債務危機，再掀市場緊繃情緒。在中國網上流傳碧桂園創辦人父女楊國強、楊惠妍已離開中國。對此，碧桂園控股19日稱，該公司關注到有謠言稱「創始人父女或已離境」，並指該謠言被別有用心地發布在多個網路平台，造成惡劣影響。碧桂園強調，其創始人和集團董事會主席目前在中國境內正常工作。

此外，有碧桂園內部人士對相關謠言感到詫異，表示兩人近期都有出席高層會議，不清楚謠言是怎麼被編造的，並指楊國強近日才與碧桂園集團總裁莫斌共同考察廣東的在建計畫。

綜合中媒報導，碧桂園目前主要工作為推進境外債務重整，以及中國工程的正常施工和「保交付」。截至目前，碧桂園已完成了境內九筆債務的整體展期，並已啟動境外債務的整體重整工作。

與此之前，碧桂園一檔美元債30天兌息寬限期已過，一該期債券 持有人表示仍未收到付息。不付款將引發其他碧桂園境外債的交叉違約，該公司擁有近110億美元的離岸債券。碧桂園重申，預期將無法履行其所有海外債務，仍希望尋求整體解決方案來解決目前困難。

另，碧桂園近期曾經證實，除了集團創辦人楊國強出售私人飛機償債之外，楊氏家族並向碧桂園提供3億美元的無息借款，設法活化集團流動性。