我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

黑色星期一歷史重演？今昔對照1相似點令人發毛

楊國強、楊惠妍父女已離開中國？碧桂園回應了

記者謝守真／即時報導
碧桂園集團的兩個核心人物父女檔楊國強（左）與楊惠妍（右）。(圖取自環球精英YOLO)
碧桂園集團的兩個核心人物父女檔楊國強（左）與楊惠妍（右）。(圖取自環球精英YOLO)

中國民營房企碧桂園近期由於資金緊張和債務危機，再掀市場緊繃情緒。在中國網上流傳碧桂園創辦人父女楊國強、楊惠妍已離開中國。對此，碧桂園控股19日稱，該公司關注到有謠言稱「創始人父女或已離境」，並指該謠言被別有用心地發布在多個網路平台，造成惡劣影響。碧桂園強調，其創始人和集團董事會主席目前在中國境內正常工作。

此外，有碧桂園內部人士對相關謠言感到詫異，表示兩人近期都有出席高層會議，不清楚謠言是怎麼被編造的，並指楊國強近日才與碧桂園集團總裁莫斌共同考察廣東的在建計畫。

綜合中媒報導，碧桂園目前主要工作為推進境外債務重整，以及中國工程的正常施工和「保交付」。截至目前，碧桂園已完成了境內九筆債務的整體展期，並已啟動境外債務的整體重整工作。

與此之前，碧桂園一檔美元債30天兌息寬限期已過，一該期債券持有人表示仍未收到付息。不付款將引發其他碧桂園境外債的交叉違約，該公司擁有近110億美元的離岸債券。碧桂園重申，預期將無法履行其所有海外債務，仍希望尋求整體解決方案來解決目前困難。

另，碧桂園近期曾經證實，除了集團創辦人楊國強出售私人飛機償債之外，楊氏家族並向碧桂園提供3億美元的無息借款，設法活化集團流動性。

碧桂園 債券

上一則

南京街頭「撿屍活春宮」 男完事穿褲走人? 警闢謠：不便透露更多

下一則

「他不想要娃」北京女突流產 查監視器…驚見醫師男友下藥

延伸閱讀

碧桂園又爆雷 1500萬美元債恐違約

碧桂園又爆雷 1500萬美元債恐違約
恒大許家印被捕下一個是？ 碧桂園創辦人罕露面穩軍心

恒大許家印被捕下一個是？ 碧桂園創辦人罕露面穩軍心
恒大許家印被捕…碧桂園嚇到 創辦人急賣飛機還債

恒大許家印被捕…碧桂園嚇到 創辦人急賣飛機還債
恒大許家印被捕 碧桂園楊國強嚇到賣飛機還債

恒大許家印被捕 碧桂園楊國強嚇到賣飛機還債

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆