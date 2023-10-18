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怎麼看美版「一帶一路」？王毅：不妨在國際上比一下

記者廖士鋒／即時報導
中共政治局委員兼外長王毅，對於「全球基礎設施夥伴關係倡議」表示，不妨在國際上比一下。（圖／取自大陸外交部網站）
中共政治局委員兼外長王毅，對於「全球基礎設施夥伴關係倡議」表示，不妨在國際上比一下。（圖／取自大陸外交部網站）

中國舉辦的第三屆一帶一路峰會落幕，中共政治局委員兼外長王毅強調，這次中國國家主席習近平首次提出「各國應當攜起手來，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化」；他也對於美版的「一帶一路」表示，不能患上政治狂想症，願從正面角度看待「競爭」的說法，「我們不妨在國際上比一下」，看誰能在發展中國家建設更多的基礎設施。

據中國外交部官網消息，這次的峰會共有23國元首或政府首腦出席，數量上並不如2017年第一屆峰會的29位、2019年第二屆的38位。而這次峰會「務實合作項目清單」有369項、「多邊合作成果文件清單」則有89項。

王毅在18日的記者會上指出，習近平在峰會上首次提出「各國應當攜起手來，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化」，王毅指，「全世界超過70億的人民攜起手來，共同實現現代化，將是人類歷史上最為壯觀的偉大畫卷」。

王毅還提到，峰會有來自151個國家和41個國際組織的代表到中國參會，註冊總人數超過1萬人。這次峰會發出最清晰的信號是「要團結不要分裂，要合作不要對抗，要開放不要封閉，要共贏不要零和」。

至於有人認為美國的「全球基礎設施夥伴關係倡議」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）是針對北京的「一帶一路」，王毅則指出，「我認為這種說法是把經濟問題政治化的又一例證。既是短視、負面的，也不會得到國際認同。不能把什麼事情都政治化，不能患上政治化狂想症」。

他強調，有人說彼此可以競爭，我們願從正面角度看待這一說法。但競爭不應是相互抵銷，而應是相互促進。「我們不妨在國際上比一下，看看誰能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋梁，誰能為低收入國家的老百姓建設更多的學校、醫院、體育館。我們有這個自信，也有這個底氣」。

王毅 一帶一路 習近平

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習近平：「一帶一路」8項行動 推小而美民生項目

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