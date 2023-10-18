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中國房產投資連17跌 分析：認房不認貸效果不彰

中央社台北18日電

中國1至9月房地產開發投資年減9.1%，連續17個月呈現負成長；而同期商品房銷售額也年減4.6%。中國分析人士直言，這代表房產投資銷售在「認房不認貸」等政策推出後，沒有明顯改觀。

中國國家統計局18日公布「全國房地產市場基本情況」顯示，今年1至9月中國房地產開發投資額僅人民幣8兆7269億元（約1.2兆美元），年減9.1%，降幅較1至8月擴大0.3個百分點；其中住宅投資額6兆6279億元，年減8.4%。

經過對比，中國房地產開發投資額從2022年4月起，累計年增率皆為負成長。

同時，今年1至9月中國商品房銷售額僅8.9兆元，年減4.6%，其中住宅銷售額年減3.2%。

此外，同一期間中國房地產企業房屋新開工面積為7億2123萬平方公尺，年減23.4%。其中，住宅新開工面積為5億2512萬平方公尺，年減23.9%。

每日經濟新聞報導，鏡鑑諮詢創始人張宏偉分析，「認房不認貸」等新政策推出以來，雖然政策組合的利多循序漸進落實。但短期來看，房地產開發投資和商品房銷售情況還沒有明顯改觀，仍然處於年減「下降通道」。

張宏偉指出，截至目前，北京、上海、廣州等一線城市的房產成交量復甦效果明顯，但同為一線城市的深圳因政策面仍較嚴格，成交量並沒有復甦。

他分析，較大的二線城市成交量雖有回升，但這是「改善需求」（例如小屋換大屋）主導的區域，且還有降價的因素驅動。同時，這些城市的限購區或主城區，對近遠郊或周邊三、四線城市有虹吸效應，也是回升的原因之一。

張宏偉提到，較小的二線城市及三四線城市，「認房不認貸」的效果並不明顯，仍然有較大的去庫存壓力，這也是這些城市開發投資、商品房銷售、房價指數目前下滑的主要原因。

針對房企的房屋新開工面積下滑，易居研究院表示，這一指標已經連續25個月下跌，短期內由於銷售市場數據相對處於低檔，新開工面積偏低的風險尚未暴露。從房地產市場良性循環的角度來看，新開工數據仍需提振。

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