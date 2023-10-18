美升級半導體等領域對中出口管制 中商務部：單邊霸凌 強烈反對

美國商務部升級半導體等領域對中出口管制。（路透）

美國政府將收緊對中國購買先進半導體產品的限制，此舉將加深與向龐大中國市場銷售產品的美國企業之間的摩擦。中國商務部 新聞發言人18日就美商務部發布對華半導體出口管制最終規則表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。美方應儘快取消對華半導體出口管制。

中國商務部在官網發布「最終規則答記者問」，商務部新聞發言人表示，中方注意到，美方於10月17日發布了對華半導體出口管制最終規則。

商務部發言人說，最終規則在去年10月7日公布的臨時規則基礎上，進一步加嚴對人工智慧相關晶片 、半導體製造設備的對華出口限制，並將多家中國實體增列入出口管制「實體清單」。美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。

發言人指出，半導體產業高度全球化，美方不當管制嚴重阻礙各國晶片及晶片設備、材料、零部件企業正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈 穩定。美國半導體企業損失巨大，其他國家半導體企業也受到影響。

商務部新聞發言人強調，美方應儘快取消對華半導體出口管制，為包括中國企業在內的各國企業營造公平、公正、可預期的營商環境，與各方一道，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。