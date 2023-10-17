習近平見武契奇：中塞是鐵桿朋友 堅定支持塞領土完整

中國國家主席習近平17日在人民大會堂會見塞爾維亞總統武契奇。(新華社)

據中國外交部網站，中國國家主席習近平 17日下午在人民大會堂會見來華出席第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇的塞爾維亞總統武契奇。習近平稱塞爾維亞是中國的鐵桿朋友，雙方要從戰略高度和長遠角度看待中塞關係，堅定支持彼此核心利益和重大關切。中國堅定支持塞爾維亞維護國家主權和領土完整。

武契奇則表示，他率龐大政府代表團來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了塞方對中國的尊重、友善和重視。塞中關係經受住了各種考驗，塞方堅定奉行對華友好政策，在所有涉華問題上都同中國站在一起，堅定奉行一個中國政策。

習近平表示，兩國關係經受住國際風雲變遷考驗，堪稱中國與歐洲國家友好關係的典範。兩國在基礎建設、產能等領域合作成果豐碩，務實合作的深度與廣度不斷拓展，品質與效益持續提升。去年2月我們就開通中塞直航、商簽雙邊自由貿易協定達成的重要共識已落實，必將為新時代中塞關係發展注入新動能。

習近平強調，面對世界百年未有之大變局，雙方要從戰略高度和長遠角度看待中塞關係，堅定支持彼此核心利益和重大關切，堅定支持各自選擇的發展道路。中國堅定支持塞爾維亞維護國家主權和領土完整，願同塞方繼續加強戰略對接，將中塞傳統友好轉化為更多務實合作成果。雙方要共同建設好、運作好匈塞鐵路，發揮好河鋼斯梅戴雷沃鋼廠等項目的經濟社會效益，紮實推進基礎建設等重點領域合作，同時積極發掘數位經濟、科技創新等合作新增長點。雙方要全面加強文化、教育、旅遊、運動等領域合作，讓中塞鐵桿友誼在新時代煥發出新的光彩。

武契奇也表示，我們對塞中鐵桿友誼感到自豪。中國始終尊重並平等對待塞爾維亞，在塞爾維亞面臨困難時，及時給予寶貴支持。中國的幫助和合作，使塞爾維亞經濟保持了良好發展，為人民帶來巨大福祉。他很高興此訪期間雙方將簽署自由貿易協定等合作文件，這將為兩國合作開闢新前景。塞方全力支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，將繼續積極參與共建「一帶一路」，深化各領域友好合作，希望雙方密切人文交流。

會見後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」中期行動計畫、產業與投資 合作諒解備忘錄、自由貿易協定等多項雙邊合作文件。