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「與 GPT-4 相比不遜色」 百度正式推出文心大模型4.0

記者黃雅慧／即時報導
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在百度世界2023上正式發布文心大模型4.0，並稱其與GPT-4相比毫不遜色。（圖／取自IT之家）
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在百度世界2023上正式發布文心大模型4.0，並稱其與GPT-4相比毫不遜色。（圖／取自IT之家）

大陸網路企業百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在百度世界2023上正式發布文心大模型4.0，並開啟邀請測試。李彥宏稱，這是迄今為止最強大的文心大模型，實現基礎模型的全面升級，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有明顯提升，綜合水平「與 GPT-4 相比毫不遜色」

李彥宏在現場示範了文心4.0生成、記憶、理解與邏輯等四大能力。文心4.0能快速撰寫出武俠小說的故事大綱，還能持續增加角色、戲劇衝突，並將第四、五輪的生成內容與首輪小說框架結合；文心4.0還能在理解資料後，回應提問者關於公積金貸款政策等。百度還針對該模型推出了AIGC營銷創意平台擎舵，讓「一個人就成為一支AI營銷隊伍」

與此同時，百度也推出針對企業客戶的AI產品「百度GBI」(Generative Business Intelligence，生成式商業智慧)。百度方面表示，百度GBI可以基於用戶自然語言執行數據查詢與分析，並可通過接入專有知識、快速遷移專業領域等能力，實現「任意表，任意問」，為企業客戶建立「對話即洞察」的數據驅動新範式。李彥宏稱這是「企業真正的決策利器」。

ChatGPT引領生成式人工智慧後，百度的文心大模型是大陸最早宣稱對標ChatGPT的大模型產品。文心一言在3月16日率先開啟邀測；李彥宏在6月對外界透露百度文心大模型已經迭代到到3.5版本；8月31日，文心一言成為首批向公眾開放的大模型之一。百度數據顯示，開放首日文心一言就回覆了3342萬個問題。

李彥宏曾指出：「生成式AI和大語言模型在許多行業具有巨大變革能力，為我們提供了重大的市場機會。」

在AI浪潮席捲資本市場下，大模型的開發或帶給百度許多投資與價值重估。百度近期財報顯示，第二季實現營收人民幣341億元，年增15%；淨利潤為人民幣80億元，年增44%。

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