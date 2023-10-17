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宴迎國際貴賓 習近平稱「一帶一路」崇尚共贏

記者陳政錄／北京即時報導
中國國家主席習近平（左）與俄國總統普亭將在一帶一路峰會期間舉行會談。（路透）
中國國家主席習近平（左）與俄國總統普亭將在一帶一路峰會期間舉行會談。（路透）

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行，在18日上午的開幕式前，中國國家主席習近平在17日晚間為出席的國際來賓舉行歡迎宴會，他強調，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。

據央視新聞，10月17日晚，習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的國際貴賓。中共領導人還有李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席。

報導稱，17日晚間，出席高峰論壇的外國國家元首、政府首腦、國際組織負責人等國際貴賓及配偶陸續抵達人民大會堂。150多面共建「一帶一路」國家國旗和聯合國旗分列紅毯兩側。

習近平發表致詞指出，共建「一帶一路」倡議提出10年來，中國和各方合作夥伴一道，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，共同為全球互聯互通貢獻力量，為國際經濟合作搭建平台，為世界經濟增長增添動力。

習近平強調，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。唯有自強不息、不懈奮鬥，才能收穫累累果實，才能建立利在千秋、福澤萬民的長久之功。共建「一帶一路」走過了第一個蓬勃十年，正值風華正茂，務當昂揚奮進，奔向下一個金色十年。

習近平指出，當今世界並不太平，世界經濟下滑壓力增大，全球發展面臨諸多挑戰，但我們堅信，和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，人民對美好生活的嚮往不可阻擋，各國實現共同發展繁榮的願望不可阻擋。只要我們堅守合作初心，牢記發展使命，高質量共建「一帶一路」一定能煥發出時代光彩，在我們的共同努力中開創人類更加美好的未來。

據報導，宴會後，習近平和彭麗媛與貴賓們共同觀看《絲路同行》文藝演出。

中國高層官員還有王毅、尹力、李書磊、何立峰、王小洪等出席上述活動。

一帶一路 習近平 北京

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