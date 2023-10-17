首個中東歐國家 中國宣布與塞爾維亞簽署自貿協定

中國與塞爾維亞宣布簽署自由貿易協定，這是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿協定。圖為中國全國政協主席王滬寧（右）17日在北京會見塞爾維亞總統武契奇。（新華社）

中國今年最重要的主場外交活動，第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇17日起於北京登場，中國隨即收穫一項重要成果。中國國家主席習近平 17日下午會見赴中國出席論壇的塞爾維亞總統武契奇，兩國宣布簽署自由貿易協定，這是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿協定。

據中國商務部 網站消息，17日，在習近平和武契奇的共同見證下，中國商務部部長王文濤與塞爾維亞國內和對外貿易部部長莫米洛維奇，分別代表本國政府簽署「中華人民共和國政府和塞爾維亞共和國政府自由貿易協定」。協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

中國商務部指出，這是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿協定，也是中國簽署的第22個自貿協定，塞爾維亞成為中國第29個自貿夥伴。

中國商務部表示，中塞自貿協定談判於2023年4月啟動，9月底實質完成。中塞雙方透過自貿協定將實現高水準相互開放，為雙邊經貿合作建立新的制度性安排，為兩國企業創造更優惠、便利、透明、穩定的營商環境，為推動高品質共建「一帶一路」和深化中塞全面戰略夥伴關係注入新動能。

中國商務部強調，簽署中塞自貿協定是落實兩國領導人共識的重要舉措，也是第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的重要成果。

據俄通社，武契奇16日抵達中國時向媒體透露，兩國的六個工作組花了半年的時間準備自貿協定文本，自貿協定將擴展到1.4萬個塞爾維亞商品品名，和8.9萬個中國商品品名。武契奇還稱，兩國還計畫簽署陸企在塞爾維亞北部伏伊伏丁那自治省修建兩條公路幹線的重要協議。

另據央視報導，習近平17日下午會見武契奇時表示，塞爾維亞是中國的鐵桿朋友，兩國關係堪稱中國與歐洲國家友好關係的典範。去年2月就開通中塞直航、商簽雙邊自由貿易協定達成的重要共識已落實，必將為新時代中塞關係發展注入新動能。

習近平強調，面對世界百年未有之大變局，雙方要從戰略高度和長遠角度看待中塞關係，堅定支持彼此核心利益和重大關切，堅定支持各自選擇的發展道路。中方堅定支持塞爾維亞維護國家主權和領土完整，願同塞方繼續加強戰略對接。

習近平指出，雙方要共同建設好、運營好匈塞鐵路，發揮好河鋼斯梅戴雷沃鋼廠等項目的經濟社會效益，紮實推進基礎設施建設等重點領域合作。

武契奇表示，塞方堅定奉行對華友好政策，在所有涉華問題上都同中國站在一起，堅定奉行「一個中國政策」。他說，「我很高興此訪期間雙方將簽署自由貿易協定等合作文件，這將為兩國合作開闢新前景」。