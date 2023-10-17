加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大 一架巡邏機14日執行聯合國 任務期間遭解放軍 戰鬥機近距離攔截，引發加國軍方批評「不安全、不專業」。中國外交部今天反批加拿大軍機「非法侵入」中方釣魚台「領空」，到中國家門口滋事挑釁。

影片來源：YouTube Global News

據中國新聞網，中國外交部17日下午舉行例行記者會，有記者提問：有加拿大媒體稱，近日中國戰機以「不安全、不專業的方式」對加拿大一架偵察機實施攔截。請問中方掌握的具體情況是什麼？

中國外交部發言人毛寧回應稱，10月14日，加拿大一架CP-140型機「非法侵入」中國釣魚台附屬島嶼赤尾嶼「領空」，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全。針對加方的挑釁行為，中方已經向加方提出了嚴正交涉，中國軍隊也在現場採取了必要的處置措施。

她說：「事實的真相就是加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置。」加方應當尊重客觀事實，停止散播虛假訊息。

毛寧並稱，近年來，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁。需要強調的是，聯合國安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由，在他國管轄海空域部署軍力，展開間諜偵察活動。

她最後說：「中方堅決反對任何國家以執行決議為名，危害中國的國家主權和安全。中方敦促加方正視事態的嚴重性，立即停止冒險挑釁行為。」

加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪，目睹解放軍戰鬥機以「咄咄逼人的方式」攔截。該機在執行聯合國安理會對北韓制裁的「霓虹行動」（Operation Neon）。

環球新聞發布的影片顯示，一架解放軍戰鬥機從加拿大巡邏機右側快速飛越其機頭造成機身晃動；還有一架解放軍殲10戰鬥機抵近僅有5公尺。

報導說，解放軍攔截期間還在加機附近發射多枚照明彈。