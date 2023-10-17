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中國最大家電零售業者還債難 廣東門市全拉鐵門

中央社台北17日電
國美電器。（中通社）
國美電器。（中通社）

號稱中國最大的家電零售連鎖企業「國美電器」因債台高築無力償還，據中國媒體第一財經報導，華南家電供應商透露，目前國美電器在廣東的門市已全部結束營業。

報導說，國美電器拖欠各個供應商的貨款至今仍未償還，更有供應商指出：「還沒有聽說有還款的。」

業界人士指出，國美電器若干區域分公司，自去年11月至今一直沒發工資，「有一些區域分公司正常發工資到今年1月，後來也沒有發工資了。現在國美內部已剩下很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務」。

也有華南家電供應商透露，國美電器仍拖欠他們的貨款，國美自營業務和區域共享共建的客戶都被拖欠，目前他們向國美追討貨款陷入停滯。

供應商稱，國美電器除了拖欠工資和貨款，也沒支付物業費用而被物業方告；「有的地方法院查封國美電器門店（門市），致使一些廠家的電視、冰箱等樣機拿不回來，只能計提壞帳損失」。

報導說，國美電器的母公司國美零售去年5月以每股港幣（下同）0.4元（約0.5美元）的配售價，出脫19.625億股普通股，融資約7億7600萬元（約9769萬美元）。

國美零售原本打算融資所得款項60%用於拓展業務，10%用於還債，30%用於一般資本，但資金流去年下半年起進一步惡化，所得款項未按原計畫使用，至2022年底全部用於償還債務。

融資

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