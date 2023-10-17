澳籍記者成蕾獲釋首度受訪：覺自己像新生兒般脆弱

成蕾打電話報平安，露出笑容。（Getty Images）

被關押在北京 長達3年的澳洲 記者成蕾 上周獲釋後首度受訪指出，時而感覺自己像新生兒般「非常脆弱」，時而感覺彷彿自己會飛。

路透報導，遭關押3年的成蕾上周從中國監獄獲釋，11日回到墨爾本（Melbourne）家中與12歲和14歲的兒女團聚。澳洲外交部長黃英賢在墨爾本機場迎接她，曾經親自向中國國家主席習近平提出成蕾案的總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也致電致意。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）今天播出成蕾專訪，她說：「有時候我覺得自己像個病人，像新生兒般地非常脆弱，有時我覺得自己會飛。」

11日在機場時，兒女向成蕾跑去，看到幫忙養育兒女3年而消瘦的年邁母親更令成蕾心碎。想到這些，她不禁潸然淚下。

她說：「我們全都尖叫出來。」

48歲的成蕾曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月因涉嫌「洩漏國家機密」在北京遭拘留；2021年2月被當局依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕；2022年3月北京第二中院對成蕾案進行閉門審理，判決細節直到上周才公布。

成蕾於中國因外交齟齬而擴大澳洲商品進口禁令之際遭到關押。澳洲對成蕾案一再表達憂心。

成蕾表示，無法透露案件細節。專訪時被問到，她被中國逮捕前，是否於播出前就分享一份政府簡報文件，因而違反延遲公開的要求數分鐘時，她回答「是的」。

成蕾說：「在中國這麼做犯了大忌，傷害祖國、國家當局因為你而受到影響。在這裡似乎無關痛癢的事，在中國不是那樣。」

她補充說：「據我了解，國家安全的範圍不斷擴大。」

中國國家安全部上周指出，成蕾違反與僱主中國國營媒體簽署的保密協議，用手機非法將國家秘密內容提供給某境外機構，被依「為境外非法提供國家秘密罪」判刑2年11個月。

成蕾憶述2020年8月遭到拘留時表示，公司一位資深人員要她進去，到了之後現場有20個人。她說：「某人起身亮了警徽說，『妳被通緝了』。」然後她在相關人員陪伴下前往居住的公寓搜索了一整天。

前6個月她被單獨拘留，靠翻譯腦海中的詩試著不讓自己產生消極想法。她說：「每次都做惡夢，如果做了好夢，醒來只會更糟。」

她後來被移送有獄友的牢房，不過那裡從不關燈。返回澳洲的飛機上是她3年來首度得以體驗黑暗。

被問到現在如何調適在澳洲的生活時，她回答：「經歷這一切煎熬，讓我一直以為會有人從天而降，把我逮捕。」

成蕾感謝澳洲政府和公眾，並表示一直鼓舞著她家人的黃英賢感覺就像「一直嘗試幫助我的朋友」。