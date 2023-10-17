中國外長王毅批評以色列 抗衡英美拉攏穆斯林

中國外交部長王毅。(Getty Images)

針對以巴衝突，中國外交部長王毅 點名批評「以色列 的行為已超越自衛範圍」；有分析認為，這個表態出於中國長期實踐「亞非拉兄弟」外交理念以抗衡英美，也有拉攏穆斯林穩定新疆內政的考量。

據中國外交部官網發布，王毅14日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）通電話時表示，「以色列的行為已超越自衛範圍」，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩（Gaza）民眾的集體懲罰。

中國在國際衝突多採「不干預」、「不涉入」立場，王毅直接點名批評以色列，這個舉動實屬相當地罕見。他15日與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）通電話時再次強調，「任何離開『兩國方案』的解決方法都不可行」。

英國廣播公司（BBC）中文網17日報導指出，普遍認為，以巴衝突升級對於中國來說是利大於弊。

報導引述安邦智庫表示，以巴衝突會進一步地破壞全球化環境，對於中國外部政經環境有不利影響，如果中國能夠保持和平與安全的環境，將增加中國市場對於資本和企業的吸引力；目前國際爭端可分為「明線」、「暗線」兩條戰線。

安邦智庫指出，「明線」包括俄烏戰爭、以巴衝突；「暗線」是美國及其盟友對於中國的遏制。如果「明線」絆住美國更多的精力和資源，對於中國的壓力可能會減少，這將有利於美中關係改善，中國也可挪出力氣應對國內發展問題。

報導提到，中國長期將自身定義為「最大的發展中國家」，早在毛澤東時代就提出「第三世界」理念，實踐團結「亞非拉兄弟」外交理念；由於中國很難在西方固有體系中取得領導地位，因此選擇與新興民族國家發展關係。

在1955年第一屆亞非會議上（在中國又稱「萬隆會議」），9個阿拉伯國家出席，以色列當時未獲邀請，這次會議一項重要成果為「支持巴勒斯坦 阿拉伯人的權利」。

中國改革開放後，金磚5國、亞洲開發銀行等國際組織都是中方透過「發展中國家」構建多極化世界秩序的努力。巴勒斯坦身後是阿拉伯各國，在中國追求多極化秩序中極為重要；金磚5國先前擴大成員國，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國加入，其中有4個阿拉伯國家。

報導引述一名旅居美國的中國智庫人士說，中國長久以來希望建立「介入更少」的國際體系，使主權政府不必屈從於其他國家對於人權的定義。中國經常說「互不干涉」、「相互尊重」都是基於這一原則，簡而言之就是「主權優先」，非「人權優先」，這與很多不喜歡美式體系的阿拉伯國家不謀而合，「以色列背後是英美，中國最大的戰略對手」。

這位人士認為，王毅批評以色列也有穩定內政的考量。中國有3000萬穆斯林人口，在新疆則有分離主義，如果中國跟穆斯林世界鬧僵，這些分離勢力的生存空間會加大。現在幾乎沒有穆斯林國家支持新疆分離勢力，這是中國在國際問題上「偏袒」穆斯林國家的結果。

這位人士強調，可以預見中國幾乎肯定會在未來以巴和談中發揮重要作用，原因包括中方是一個經濟政治影響力強的大國；再者，中國幾乎是全球唯一同時與巴勒斯坦、以色列、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯等區域內國家都保持友好的主要國家；最後，中國離中東較遠，不易與那些區域內國家產生戰略衝突。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點