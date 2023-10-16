我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾槍案2死 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

殖利率雖回升 道指漲314點

習近平稱依法治污 但中國排污檢測嚴重造假

中央社台北16日電

中國領導人習近平聲稱，要持續深入打好污染防治攻堅戰並依法治污，但中國媒體新京報記者臥底調查發現，即使是經由官方認證的機構，中國的檢測排污業者照樣舞弊作假。

報導說，新京報記者透過網路應徵而獲聘西安科納檢測校準有限公司檢測員，這是一家是經陝西省質監局資質認定的從事第三方環境監（檢）測的專業機構，專責水質、空氣、廢棄物與噪音監測等。

臥底調查的記者發現，儘管這家公司標榜公正及規範，但實際採樣中卻經常弄虛作假，像是跟著同事到診所採集醫療污水樣本，按理應該在處理設備的排水口取樣。

但這家診所處理醫療污水的環保設備只是擺設從未啟用，醫療污水未經處理就直接排放，於是採樣員拿自來水灌入污水處理設備，完成污水採樣。

這位採樣員告訴臥底記者，不必太認真，不管如何採樣，最後得出的結論都是過關，因為即便水樣不合格，後面數值還是會改到達標。

不僅採樣造假，即使到現場執行數據監測也能竄改，好比來到混凝土攪拌工程公司，監測經除塵器處理後的空氣中粉塵含量，當時廠房的攪拌機組並未啟動，但採樣員仍示意開啟除塵器並展開檢測。

這家攪拌廠共8個除塵排氣筒，每個每天監測3次共24組數據，但採樣員只監測2組其餘皆以編造交差了事，還說：「領導要我編的，他讓每個排氣筒測一組數據，剩下的數據回去編，我在此基礎上又多編了幾組。」

至於被山西方創環境檢測有限公司聘用的新京報臥底記者跟採樣員前往能源公司監測廢氣，儀器顯示的二氧化硫含量超標逾40倍，濃度相當高「聞都能聞到」，但採樣員指示廠方加藥，濃度隨即驟降。

這位替業者護航的採樣員不忘叮囑，以後遇到檢查要及時加藥，「別人查的時候不合格就麻煩了」。

上述造假歪風盛行的原因在於，必須包合格的潛規則支配中國檢測業，新京報訪問從業人員張林（化名）說：「咱們這監測風氣不好，你給我做監測就必須得給我過，過不了我就找另一家。」

入行多年的賀強（化名）深有同感：「現在談個業務，付款都是先付10%，給錢我派人過去給你測，測完了出報告，人家看到合格了，才給你結束款。」

河北環境工程學院教授、武漢大學環境法研究所研究員曹曉凡指出，因價格導致的惡性競爭，確實是環境監測機構弄虛作假的重要因素。

新京報的報導另指出，造假的不只陝西和山西業者，包括廣東國環檢測技術股份有限公司、格林斯凱（上海）環保科技發展有限公司、江蘇南京聯順機動車檢測服務有限公司等，皆因出具虛假檢測報告案而吃官司。

其中廣東國環檢測技術股份有限公司出具的80份監測報告涉造假，廣東中山市第一人民法院裁定判罰人民幣20萬元（約2.7萬美元）；總經理羅某慧等5人分別被判處有期徒刑1年9個月至1年2個月不等，併處罰金。

據新華社報導，北京當局今年7月17日至18日召開全國生態環境保護大會，習近平出席發表談話說，堅持精准治污、科學治污、依法治污，打好污染防治攻堅戰，全面實行排污許可制，完善自然資源資產管理制度體系。

檢測 習近平 北京

上一則

丁薛祥深圳視察 強調以科技創新塑造高質量發展

延伸閱讀

克宮：普亭18日一帶一路論壇期間與習近平會談

克宮：普亭18日一帶一路論壇期間與習近平會談
俄外長會王毅：普亭相當期待與習近平會晤

俄外長會王毅：普亭相當期待與習近平會晤
一帶一路峰會 俄：習近平、普亭肯定會抽出時間單獨密談

一帶一路峰會 俄：習近平、普亭肯定會抽出時間單獨密談
習仲勛110周年誕辰 南方日報等媒體高調紀念

習仲勛110周年誕辰 南方日報等媒體高調紀念

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)

解放軍潛艦誤入自家陷阱出事 網傳導火線是蘋果智能手表

2023-10-10 09:11
在辦公室內脫褲子上演活春宮的山東濰坊市兩名村幹部已被停職。（視頻截圖）

山東濰坊「辦公室活春宮」曝細節 2村幹部婚外情、女方真容被扒

2023-10-10 08:30

超人氣

更多 >
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌

洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌
大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢