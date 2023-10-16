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丁薛祥深圳視察 強調以科技創新塑造高質量發展

記者謝守真／即時報導
中國國務院副總理丁薛祥近日前往考察表示，要堅持以體制機制創新促進科技創新，著力營造高度開放的國際化科研制度環境。（新華社）
中國國務院副總理丁薛祥近日前往考察表示，要堅持以體制機制創新促進科技創新，著力營造高度開放的國際化科研制度環境。（新華社）

為了推進基建設施建設和促進科技資源深度融合，並廣泛吸引國際科技人才，據新華社報導，中國國務院副總理丁薛祥10月13日至15日在深圳進行調研時強調，堅持創新是第一動力，深入實施創新驅動發展戰略，加強關鍵核心技術攻關，以科技創新開闢新領域即新賽道，並塑造高質量發展新動能新優勢。

報導指出，丁薛祥前往深圳河套深港科技創新合作區展示交流中心，調研深港科技創新合作和園區整體規劃建設情況。他表示，要堅持以體制機制創新促進科技創新，著力營造高度開放的國際化科研制度環境。並且協同推進基礎設施建設和園區運營管理，促進科技資源深度融合，廣泛吸引國際頂尖科技人才，加快建設國際一流科技創新平台，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。

此外，在考察無人機生產企業大疆創新時，丁薛祥稱，要強化企業科技創新主體地位，加強以企業為主導的產學研深度融合，推動產業鏈上下游、大中小企業協同創新。加快科技成果向現實生產力轉化，拉動有效投資、創造消費需求，打造新的優勢產業和經濟增長點。

另，丁薛祥在深圳職業技術大學說到，要圍繞現代化產業體系建設需要，完善職業教育體制機制，優化學科專業設置，著力培養高素質技術技能人才。

丁薛祥於今年3月出任國務院常務副總理一職。外界早前即認為，丁薛祥將同時接任中共中央港澳工作領導小組組長工作。9月，丁薛祥曾透過預錄式頻為在香港舉行的「一帶一路」高峰論壇開幕式致詞，被視為是正式對外宣告他確實已接掌中共中央港澳工作領導小組組長工作。

國務院 中共 一帶一路

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