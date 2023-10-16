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華為來勢洶洶？蘋果iPhone 15在中國賣得比14差

編譯易起宇／綜合外電
iPhone 15在中國的首波銷量不如iPhone 14，凸顯中國消費依舊疲軟，以及對手華為來勢洶洶。路透
iPhone 15在中國的首波銷量不如iPhone 14，凸顯中國消費依舊疲軟，以及對手華為來勢洶洶。路透

最新研究報告顯示，蘋果新款iPhone 15在中國的銷量遠遜於前一代的iPhone 14，反映出中國的消費持續疲軟，以及東山再起的對手華為來勢洶洶。

彭博資訊報導，市場追蹤機構Counterpoint Research在一份提供給彭博的未公布過數據中估算，蘋果iPhone 15發售後頭17天的銷量，比iPhone 14少了4.5%。Jefferies分析師Edison Lee等人的報告則指出，在突襲發表的Mate 60 Pro帶動下，華為整體銷量已超越蘋果，而iPhone 15銷量比前一代下滑的幅度甚至達到兩位數。

報導指出，在面對智慧手機需求下滑至十年來低點，和新機因為過熱問題受到抨擊之際，這兩份報告顯示出蘋果所受到的打擊。如果這兩份初估報告正確，那代表iPhone在中國的首波銷量將創下2018年左右以來最差，當時Oppo和Vivo等陸廠品牌開始吸引亞洲消費者。

Counterpoint將iPhone 15在中國首波銷售下滑的主因，歸咎於中國的疫後復甦不順，但在iPhone 15在中國推出的幾周前，華為推出了Mate 60 Pro，這款手機被視為中國戰勝了美國的晶片制裁。同時，北京當局也傳出下令禁止政府機構和國營企業使用iPhone。

不過，Counterpoint仍然強調iPhone 15在美國的銷售狀況不錯，發售後頭九天的銷量比iPhone 14成長了兩位數。

iPhone 華為 北京

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