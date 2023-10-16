以哈衝突 分析：北京出於自身利益挺巴勒斯坦

中共中央政治局委員、中國外長王毅。（Getty Images）

以哈衝突恐陷入失控狀態，中國表態備受關注。專家鄧聿文分析，中國從原先試圖保持中立到公開挺巴勒斯坦 ，是出於自身利益考慮，包括要抓緊發展中國家去對抗美國及其西方盟友，以色列 是美國的盟友之一。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，中國問題專家鄧聿文今天在美國之音發表評論文章，分析過去逾一周中國對本輪以巴衝突的態度及背後原因。

文章指出，中國從原先試圖保持中立到公開偏向巴勒斯坦。中國外交部發言人第一次的表態是呼籲雙方保持冷靜克制，立即停火，落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，像對俄烏戰爭的表態一樣，表面保持中立。

由於中國沒有譴責哈瑪斯，以色列對此有意見，並引起當時正訪問的參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的批評。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

之後中國外交部發言人在例行記者會、中國駐聯合國大使在安理會，中東問題特使與有關國家官員通話，以及王毅與巴西總統顧問、歐盟外長和國務卿布林肯（Antony Blinken）的通話中，都統一口徑，加上「中方反對和譴責一切傷害平民的行為」，但沒有公開點名哈瑪斯，有意模棱兩可。

文章指出，之後北京 試過同一天內，既安撫以色列，又偏袒巴勒斯坦。中國官方公布中東問題特使翟雋12日與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲（Rafi Harpaz）通話，翟雋說「中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊」。

翟雋明顯意安撫以色列，怕以色列誤解中國站在巴勒斯坦一方。

不過，中國外長王毅12日與巴西總統顧問通話時，表示「巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道」，又指「解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利」，北京的真實立場表露無遺。

其後王毅與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）通話時明確表示，「以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。」

王毅在第12輪中歐高級別戰略對話會上，表示「以色列有建國的權利，巴勒斯坦同樣有建國的權利，以色列人得到了生存的保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？」

文章形容，至此北京不再遮掩其態度，不再顧忌以色列的反應，選擇偏向巴勒斯坦。

文章指出，北京向來在以巴問題上支持巴勒斯坦，這次以色列對加薩發動地面進攻清剿哈瑪斯，及以色列之前在新疆問題上附和西方，都可能是北京偏向巴勒斯坦的原因。

但說到根本原因，是北京本身的戰略需要。

文章指出，中國的外交支點在第三世界即全球南方國家（大意指發展中國家），中國一向以發展中國家代言人自居，號稱支持弱小民族和國家，把自己塑造成正義的力量。「當衝突雙方一方被認為是發達國家，另一方被認為是貧困落後國家時，北京的情感和立場就天然偏向後者。」

雖然中國已被國際看成僅次於美國的第二強權，但這這種立場沒變，而這與國家利益有關，尤其在美中對抗下，北京需要抓緊全球南方國家去對抗美國及其西方盟友。以色列雖然與中國關係向來不錯，但也是美國的西方盟友之一。

文章又指出，中東的地理位置和石油資源對中國及對一帶一路的成敗也很重要。因為中東多數國家有錢，中國需要一個穩定的地緣政治環境來推銷一帶一路，其經濟力量才能進一步深入和支配中東。

中東也是穆斯林國家相對集中的地區，搞好和這些國家的關係，有利中國的西北安全。這也是北京今年促成沙烏地阿拉伯和伊朗復交，並打算撮合以巴和解的利益誘因，符合中國在中東的長期利益。