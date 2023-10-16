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「勤政的亡國君」意有所指？中國下架談崇禎新書

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「勤政的亡國君」意有所指？中國下架談「崇禎」新書

中央社台北16日電
中國一本9月出版的新書「崇禎：勤政的亡國君」今天遭下架。(取自Reddit)
中國一本9月出版的新書「崇禎：勤政的亡國君」今天遭下架。(取自Reddit)

中國一本9月出版的新書「崇禎：勤政的亡國君」今天遭下架。網傳的通知書顯示，「因印刷問題」停售此書；但該書書封宣傳語「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國」則讓人與當前政局產生聯想。

此書由文匯出版社出版。網上流傳由讀客文化股份有限公司在16日發出的「下架通知函」顯示，這本書因印刷問題，現通知全部下架召回；各大網站、新華書店、民營經銷商在接到此通知後，即刻下架並安排退貨事宜。

實測中國主要售書電商平台，當當網已找不到此書；京東購物中點選此書連結，出現「暫不支持購買」及「抱歉，該商品已下架」。

這本書由歷史學者、明史專家陳梧桐撰寫。根據公開資料，陳梧桐曾任中央民族學院歷史系系主任，今年5月31日在北京因病過世，享壽88歲。「崇禎：勤政的亡國君」是作者去世後首部再版作品。

本書介紹指出，作者「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路。…翻開本書，看懂崇禎皇帝如何一步步把自己逼上絕路」。

微博上有一些討論這本書被召回、出了甚麼問題的發文。網友留言時都較為隱晦，有的說「封面有些文字不合理，印刷問題，有些人害怕，心虛」，有的回應「前兩天大家還在誇這個封面呢」、「我懷疑你在釣魚」、「越說越像」、「被舉報了？」等，這些回應暗指「崇禎：勤政的亡國君」影射了當今的中國領導人。

不過，究竟書商所說此書的「印刷問題」為何，尚不得而知。

中國一本9月出版的新書「崇禎：勤政的亡國君」今天遭下架。(取自X平台)
中國一本9月出版的新書「崇禎：勤政的亡國君」今天遭下架。(取自X平台)

北京 釣魚 書店

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