俄外長會王毅：普亭相當期待與習近平會晤

2023年10月16日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅（右）在北京釣魚台國賓館會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。(取自中國外交部網站)

第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇將於17、18日舉辦，在俄羅斯總統普亭 預計訪問中國，出席18日的開幕式，甚至舉行「習普會」前，中國外交部長王毅 16日在北京會見來訪的俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅說，中國讚賞普亭高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量；拉夫羅夫說，普亭對與習近平會晤充滿期待。

據中國外交部網站發布內容，王毅表示，今年是習近平提出「一帶一路」倡議十周年，具有承前啟的重要性。 中國將以即將舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，形成更廣泛的國際共識，推動共建「一帶一路」邁向高品質發展的新階段。

王毅說，中國讚賞普亭總統高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量。 明年是俄中建交75周年，雙方要規劃好紀念活動，深化策略互信，鞏固傳統友誼，促進世代友好。

據中方發布，拉夫羅夫表示，俄中雙邊關係維持正向發展動能。 俄方期待和中方保持密切策略溝通，深化各領域務實合作。 「一帶一路」成為促進國際合作的重要平台，各方踴躍參與，共建「一帶一路」也助力歐亞大陸互利合作。

他說，普亭總統對來華和習近平主席會晤和與會充滿期待，相信本屆高峰論壇將會圓滿成功。

中國外交部還稱，雙方就加強聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的合作進行了戰略協調。 王毅表示，中方願和俄方一道，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義；加強上合組織團結協作，積極發出上合聲音。中方支持俄國明年輪值金磚主席國工作，將金磚機制打造為南南合作的主要平台，最廣泛凝聚國際共識，共同維護發展中國家和新興經濟體正當權益。

雙方也就巴以衝突交換了意見。 王毅表示，中方譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。 聯合國安理會有必要採取行動，大國應發揮積極作用。 當務之急是停火止戰，推動雙方回到談判桌前，建立緊急人道救援通道，以防止更大人道災難。 根本之策是盡快啟動「兩國方案」，爭取更廣泛共識，推動形成恢復巴勒斯坦民族合法權利的時間表和路線圖。