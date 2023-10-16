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餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

「周杰倫經濟」 上海開唱宵夜外賣暴增 海南場帶動收入超越連假

中國新聞組／即時報導
周杰倫在上海體育場開唱，周邊小區、天橋等都成了「野生刊台」，不少買不到門票的歌迷直接下單折疊椅、簡便雨衣、飲料、夜宵等在場外「同樂」。（取材自上海解放日報）
周杰倫在上海體育場開唱，周邊小區、天橋等都成了「野生刊台」，不少買不到門票的歌迷直接下單折疊椅、簡便雨衣、飲料、夜宵等在場外「同樂」。（取材自上海解放日報）

刺激內需消費，中國官方開再多會研擬方案，效果可能不如找周杰倫來開場演唱會好。周杰倫世界巡回演唱會12日來到上海，據上海解放日報報導，演唱會首日除吸引7.2萬名歌迷到場觀賞，當天，上海夜宵外賣量比前一天大幅成長24%，演唱會所在地徐匯區更暴增44%，周邊的長寧區增56%。

報導稱，類似盛況在周杰倫巡中國各地巡迴演唱會期間都曾出現。周董演唱會當周，海南海口遊客外賣量就比前一周增長83%，呼和浩特、太原和天津也分別增長80%、60%和30%。

除帶動餐飲消費，周杰倫演唱會期間，海南海口和山西太原的眼鏡店外賣量更增加超過三倍，充電器等3C電器增長超過2.5倍，美妝保養品、日用百貨品訂單量增幅也都超過兩倍。

解放日報指出，更重要的是，周杰倫演唱會對舉辦城市旅遊消費有明顯的拉動作用。例如，周杰倫在海口連開四場演唱會，共吸引15.46萬人次觀眾入場，其中省外觀眾9.51萬人次，占觀眾總數的61.5%。同一時間內，海口全市共實現旅遊收入人民幣9.76億元（約1.34億美元），是海口端午連假旅遊收入的3倍。

同樣情況在內蒙古呼和浩特、天津、山西太都曾出現過。

報導指出，不只周杰倫，五月天、TFBOYS等當紅明星今年在中國各地密集開唱，都曾引爆當地的旅遊市場。

美團數據顯示，五月天北京演唱會期間，北京全城的住宿預訂量較2019年同期增長約300%。其中，演唱會場地「鳥巢」周邊5公里的住宿預訂量暴增24倍。

周杰倫 北京 端午

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