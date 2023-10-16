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王毅再批以色列：行使自衛權不能以無辜平民傷亡為代價

記者黃雅慧／即時報導
聯合國表示，以色列要求巴勒斯坦加薩地帶北部所有居民向南撤離正導致「大規模流離失所」。圖為加薩地帶南部城市汗尤尼斯當地民眾目前只能以柴火做飯。（新華社）
聯合國表示，以色列要求巴勒斯坦加薩地帶北部所有居民向南撤離正導致「大規模流離失所」。圖為加薩地帶南部城市汗尤尼斯當地民眾目前只能以柴火做飯。（新華社）

中國外長王毅15日與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通電話時，再度不點名批評以色列當前軍事行動。王毅說，行使自衛權應當遵守國際人道法，不能以無辜平民傷亡為代價。他並重申，解決巴勒斯坦問題的唯一出路就是確保安理會決議得到有效執行，讓「兩國方案」真正落地。

王毅14日與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通電話時就曾明白表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。

根據中國外交部官網訊息，費丹與王毅通電話時表示，土方認為應當阻止平民傷亡和流離失所，防止戰火蔓延至整個地區甚至更大範圍。當務之急是立即停火止戰，同時尋求巴勒斯坦問題的長期和持久解決方案。

費丹強調，任何離開「兩國方案」的解決方法都不可行。土方不接受以色列對加薩平民實行懲罰措施，「支持中方在安理會為尋求解決巴勒斯坦問題所作的努力，願同中方共同尋求實現地區持久和平。」

王毅則表示，行使自衛權應當遵守國際人道法，不能以無辜平民傷亡為代價。當事方要保持克制，立即停火止戰，尋求對話。必須保障加薩民眾最基本的生存條件，盡快開闢人道救援通道。巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，如果這一問題得不到公正、合理解決，中東也不可能實現持久和平。

他強調，事實再次證明，解決巴勒斯坦問題的唯一出路就是確保安理會決議得到有效執行，「兩國方案」真正落地。中方正同有關各方溝通協調，阻止戰火擴大、避免人道災難，將繼續通過聯合國和雙邊渠道向加薩地帶提供緊急人道主義援助。

王毅稱，中方將支持一切有利於推進落實「兩國方案」的努力，願就此同土方保持溝通，為動盪的國際局勢注入更多確定性。

王毅 巴勒斯坦 加薩

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