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中國入秋後「初雪」來了 最北城市漠河已-8℃

中國新聞組／即時報導
位於中國最北端的黑龍江省大興安嶺漠河市，14日晚間下了今年入秋後的第一場降雪，預告著冬天即將來提。（取自微博）     　
位於中國最北端的黑龍江省大興安嶺漠河市，14日晚間下了今年入秋後的第一場降雪，預告著冬天即將來提。（取自微博）     　

據中新社報導，受冷空氣影響，14日晚間，位於中國最北端的黑龍江省大興安嶺漠河市下了今年入秋後的第一場降雪，降水量1.7毫米。     　　

報導稱，15日一早，漠河市區的街道和公園的草地上都覆蓋著一層薄雪，隨著太陽升起，城區霧氣升騰，彷彿童話世界。 　

突如其來的降雪讓來自湖北遊客張鑫非常開心，他告訴中新社記者，這是他遇到最早的一場雪。「降雪主要集中在昨晚（14日晚間），大片的雪花從天而降，被燈光一照像鵝毛一樣，我們在院子裡玩了很久。」

目前漠河市最低溫已跌破零下8℃（17.6℉），借助降雪降溫的有利條件，漠河北極滑雪場工作人員正在加緊造雪，為即將到來的滑雪季做準備。

漠河是中國最北邊的城市，也是中國緯度最高、氣溫最低的城市，極端最低氣溫可達-53℃，全年平均氣溫約-3.5℃。漠河9月14日已經開始供熱，比計畫時間提前11天，供熱時間長達8個月。 

中國天氣網指出，17日起，隨著一股實力較強的冷空氣到來，中國中東部將出現大範圍雨雪、降溫天氣，不少地方的氣溫將創下立秋以來新低。

預計中國北方18日起氣溫將陸續降至較常年偏低水準，南方20日起也會降到偏低狀態。其中東北多地最高氣溫將降至10℃以下，最低氣溫跌至0℃附近，華北到江南一帶最高氣溫則降至20℃上下。

降雪 滑雪 低溫

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