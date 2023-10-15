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習仲勛110周年誕辰 南方日報等媒體高調紀念

中央社／台北15日電
南方日報在頭版刊文紀念習仲勛誕辰110周年。（網頁截圖）
南方日報在頭版刊文紀念習仲勛誕辰110周年。（網頁截圖）

今天是中共總書記習近平父親習仲勛誕辰110周年，中國媒體南方日報及陝西日報皆在頭版刊文紀念，高度評價他推動改革、對「左」的錯誤思想糾偏等。

習仲勛曾任中共廣東省委第一書記。南方日報今天發文稱他在主政廣東期間，「以革命加拼命的強大精神，堅持真理、大膽工作，冒著風險、頂住壓力，團結帶領省委一班人，大刀闊斧地撥亂反正，全力平反冤假錯案，推動廣東在改革開放中先走一步，做了大量具有開創性意義的工作」。

1978年5月11日，光明日報公開發表「實踐是檢驗真理的唯一標準」的特約評論員文章，這篇文章引發熱議，被認為是為改革開放吹起號角。

南方日報稱，習仲勛成為全國最早支持真理標準問題大討論的省級領導人之一，帶領廣東幹部群眾衝破「文化大革命」和「左」的錯誤思想的各種禁錮。

陝西日報的文章則稱習仲勛是「從群眾中走出來的群眾領袖」。

習仲勛出生於陜西，在當地生活和工作近40年。

這篇文章說，1948年，他提出和制定關於土地改革的方針政策，「及時糾正了『左』的偏差」；1958年，他到陜西視察工作時，針對忽視甚至違背經濟規律和科學的「大躍進」，反覆告誡陜西的幹部不要搞「浮誇風」。

有研究指出，1957年底到1960年代初的政治與社會運動「大躍進」，在農業和工業生產上脫離現實，對真實情況瞞報，導致各地發生饑荒，有數千萬人因此餓死。不過，中國至今以「三年自然災害」稱這段大饑荒時期。

港媒今年8月曾報導，中國國家廣電總局批准拍攝40集電視劇「西北歲月」，內容人物是中國國家主席習近平的父親習仲勛，這應該是習仲勛首次作為主角的電視劇，此舉受到關注。

圖為山西太原書城醒目位置擺放著「習仲勛傳」，吸引讀者閱讀。（中新社）
圖為山西太原書城醒目位置擺放著「習仲勛傳」，吸引讀者閱讀。（中新社）

習近平 中共

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