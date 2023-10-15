中國初婚延後速度加快 低學歷男性終身難婚

研究顯示，中國人口的初婚時間不斷推遲而且速度加快，晚婚特徵日益明顯；低學歷族群在初婚市場的劣勢加劇，示意圖，非文中當事人。(路透)

研究顯示，中國人口的初婚時間不斷推遲而且速度加快，晚婚特徵日益明顯；低學歷族群在初婚市場的劣勢加劇，農村低學歷男性終身不婚率可能繼續走高。

官方今年初公布的人口數據顯示，中國人口近60年來首次出現負增長，導致人口負增長的婚育問題也引發關注。

界面新聞等中媒報導，中央財經大學社會與心理學院副教授張現苓及首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授盛亦男近期在人口學專業雜誌「人口研究」發表「1990-2020年中國的婚育延後：變化趨勢與典型特徵」研究論文，使用1990至2020年間歷次全國人口普查 、全國人口抽樣調查等數據，揭示婚育推遲現象背後的眾多「真相」。

研究發現，1990至2020年，中國育齡婦女生育高峰年齡從23歲延至27歲，而且育齡婦女平均生育年齡不斷推遲，城市育齡婦女生育延後快於農村，導致城鄉育齡婦女平均生育年齡的差距呈擴大趨勢。

研究並發現，教育 是促使育齡婦女生育延遲的重要原因。過去30年間，各教育程度育齡婦女都呈現生育延遲的趨勢且教育程度越高生育延後越快；教育程度對初育延後的影響最明顯，教育程度越高，育齡婦女初育延後越快。

研究也展現教育對初婚延後影響的新趨勢，與1990年相比，2020年低學歷族群在初婚市場上的劣勢加劇，這意味著教育對部分人口初婚延後的影響正在擴大。

值得關注的是，比較1990年和2020年不同人群的未婚比例，首先，教育對女性初婚的影響雖主要體現在時間上，也就是推遲女性初婚時間，但高等教育對女性終身不婚的影響逐漸顯現；其次，低學歷男性在初婚市場處於最不利地位，這種劣勢在過去30年間呈加劇態勢。

論文指出，中國與世界趨勢一致，初婚時間不斷推遲且速度加快，晚婚特徵日益明顯，而未來婚育延後的趨勢可能進一步加強，特別是農村低學歷男性等婚姻配對中的劣勢群體，終身不婚率可能繼續走高。