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沒票也要聽 周杰倫上海開唱「場內8萬人、場外10萬人」

中央社／上海15日電
歌手周杰倫於12至15日在上海開唱，場地維安嚴格，歌迷進到現場必須連過3關才能入內。圖攝於10月13日。（中央社）
歌手周杰倫於12至15日在上海開唱，場地維安嚴格，歌迷進到現場必須連過3關才能入內。圖攝於10月13日。（中央社）

台灣歌手周杰倫在上海連開四場演唱會，構成「場內8萬人、場外10萬人」場景，未能搶購到票券入場的歌迷聚集場外，透過表演場地溢出的音樂、燈光沾染一絲演唱會氛圍。

「2023周杰倫嘉年華世界巡迴演唱─上海站」於12至15日開唱，周杰倫在可容納將近8萬人的上海體育場連開四場演唱會。票券在9月中旬開賣瞬間秒殺，演唱會採取實名制購票，也就是購買人與入場人必須為同一人，黃牛炒作代購價格達人民幣上萬元。

因應周杰倫演唱會開唱有大量人潮湧入，上海體育場四周架起鐵皮圍籬，區隔入場動線和街區人流，大批維安人員安排於周邊疏散道路交通、引導行人路線，周邊地鐵站在散場期間進行管制，部分出口直接關閉或是只進不出、只出不進。

周杰倫演唱會帶動小販經濟，繞著上海體育場走一圈，沿途可見叫賣演唱會應援小物的賣家，他們一邊忙著交易，一邊躲著公安驅趕。上海體育場附近大樓、住宅陽台也成了演唱會座位區，可見螢光棒揮舞閃閃亮光點綴黑夜；有人在社群打趣地說，「可以賣我家陽台票300元」。

「場內8萬人、場外10萬人」是周杰倫開唱四天的寫照，買不到票歌迷場外站三小時也願意，相關討論連續幾天躍上微博熱搜。

未能搶購到票券入場的大批歌迷聚集場外，穿著寫有「無與倫比」T恤、頭戴發光頭飾、臉貼「我愛杰倫」貼紙，停留在場外為溢出場地的歌聲、音樂、燈光尖叫；哪裡可以聽得最清楚，現場有人指引攻略，「你到上海體育場10號口那邊聽得最清楚」。

30歲黃姓民眾從浙江金華到上海聽演唱會，這是他第六次現場參與周杰倫演唱會。他對中央社記者表示，「我感覺我還蠻輕鬆的（買到票）」；周杰倫是眾多歌手中喜歡度排第一的，很多歌直到現在「仍很火」，從「七里香」開始喜歡周杰倫，這首歌也是最喜愛的周杰倫歌曲。

20歲任姓民眾現為大學生，她接受中央社記者採訪笑稱，打從國中開始就是周杰倫的歌迷，儘管沒有買到門票，還是很想到現場看看在場外能不能聽到，「票真的是特別、特別難搶」。

她說，國中老師介紹了「愛在西元前」這首歌，叮嚀可以看看裡面歌詞學歷史，就此喜歡上周杰倫；長大後，去KTV多是點周杰倫的歌曲。由於喜歡周杰倫，受到他的影響，也希望可以到台灣旅行，很想多了解台灣的文化等等。

周杰倫在中國社群經常被以「真頂流」等字彙形容，他受支持、愛戴程度也反映在歌曲榜上。Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，「七里香」（2004年）摘冠，另兩首分別為「晴天」（2003年）、「夜曲」（2005年）；100首熱門歌曲中，高達62首為周杰倫作品。

歌手周杰倫於12至15日在上海開唱，未能搶購到票券入場的歌迷聚集場外，透過表演場...
歌手周杰倫於12至15日在上海開唱，未能搶購到票券入場的歌迷聚集場外，透過表演場地溢出的音樂、燈光沾染一絲演唱會氛圍。圖攝於10月13日。（中央社）
歌手周杰倫於12至15日在上海開唱，未能搶購到票券入場的歌迷聚集場外，透過表演場...
歌手周杰倫於12至15日在上海開唱，未能搶購到票券入場的歌迷聚集場外，透過表演場地溢出的音樂、燈光沾染一絲演唱會氛圍。圖攝於10月13日。（中央社）

周杰倫 地鐵站 微博

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