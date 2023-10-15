推動以哈停火與和談 中國特使本周將訪問中東

中國政府中東問題特使翟雋13日應約集體會見阿拉伯國家駐中使節和阿拉伯國家聯盟駐中代表處負責人。（取材自中國外交部官網）

面對以哈新一輪衝突持續升級，中國政府中東問題特使翟雋14日接受央視專訪時表示，他將於本周訪問中東地區有關國家，同各方進一步加強協調。翟雋說，「我們工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。」

根據中國外交部新聞稿，翟雋本月13日應約集體會見阿拉伯國家駐中使節和阿拉伯國家聯盟駐中代表處負責人。阿方高度讚賞並感謝中方長期以來在巴勒斯坦 問題上秉持正義立場，希望中方繼續發揮積極建設性作用。

翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇造成大量平民傷亡感到痛心，反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法。中方願同阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，為中東和平進程重回正軌不懈努力。中國將繼續向巴方提供人道援助，幫助緩解巴勒斯坦人民面臨的人道主義危機。

在央視專訪中，翟雋強調，中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。唯有盡快停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。

翟雋指出，截至10月14日，這輪衝突已經造成3200多人死亡，上萬人受傷，其中很多是婦女、兒童和老人。加薩 地帶斷水、斷電、斷油，醫療系統崩潰，糧食嚴重不足，已有40多萬人流離失所。國際社會必須立即行動起來，敦促有關各方嚴格遵守國際人道法，盡快開闢人道救援通道，全力避免發生嚴重的人道主義災難。

翟雋強調，聯合國 在巴勒斯坦問題上有著不可替代的重要作用。當代巴以問題就是從1947年聯合國分治決議開始的，巴勒斯坦問題解決的基礎離不開聯合國70多年來通過的各有關決議。

他指出，中方作為安理會常任理事國，將一如既往支持聯合國牽頭開展斡旋、提供人道主義援助，推動局勢盡快降溫。

就巴以衝突前景，翟雋稱，當前，巴以衝突仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，也就是落實「兩國方案」，實現巴以和平共處。

此外，翟雋還透露，這次以哈衝突以來，已導致4名大陸民眾不幸罹難，6人受傷正在當地醫院接受治療，另有2人失聯。當前仍有數名中國公民滯留在巴勒斯坦加薩地帶，大陸駐外機構將協助他們向加薩南部轉移，爭取盡快撤離至安全地區。