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習近平重要財經智囊 韓文秀兼任中農辦主任

記者陳宥菘／即時報導
中財辦分管日常工作的副主任韓文秀，已兼任中農辦主任。（取自央視）
中財辦分管日常工作的副主任韓文秀，已兼任中農辦主任。（取自央視）

最新通報顯示，中共中央財經委員會辦公室（中財辦）分管日常工作的副主任韓文秀，已兼任中央農村工作領導小組辦公室（中農辦）主任。中農辦2018年後原設在農業農村部，中農辦主任此前由農業農村部部長唐仁健擔任，近期因中農辦回歸中財辦，人事有所調整。

中央農村工作領導小組是執行中共中央領導農村工作、農業經濟的議事協調機構，負責定期分析農村經濟社會形勢，研究協調三農重大問題，落實黨中央關於農村工作重要決策部署，負責歷年「中央農村工作會議」所需相關文件的起草工作。而中農辦是其辦事機構。

根據「浙江日報」報導，中國學習運用「千萬工程」經驗現場推進會10月13日在浙江杭州召開。中央財辦分管日常工作的副主任、中央農業主任韓文秀主持會議。上述通報顯示，韓文秀已任中央農辦主任。

今年60歲的韓文秀是河北省贊皇縣人，早年曾在北京大學學報編輯部任編輯，1989年進入中國國家計委經濟研究中心（現發改委宏觀經濟研究院）工作。

2005年，韓文秀調任中央財經領導小組辦公室宏觀組組長（正局級），2010年至2011年間掛職任中共廣東省委會副秘書長。2011年，韓文秀調任國務院研究室副主任，2018年4月轉任中央財辦副主任，後擔任中央財辦分管日常工作的副主任（正部長級）。同時，韓文秀也是中共第20屆中央委員。

亞洲週刊曾指出，韓文秀是習近平的重要財經智囊，堪稱智囊團明日之星。

此外，原擔任中農辦秘書局局長的祝衛東日前已以中央財辦（中央農辦）副主任身份亮相。發改委副主任楊蔭凱近期也履新中財辦副主任。

長期以來，中財辦下設農村組，有一名副主任專門負責農村政策，直到2004年中央農村小組開始單獨下設辦公室，即中農辦，當時中財辦曾與中農辦人員「合署辦公」，而後2018年機構改革明確中農辦設在農業農村部，兩者關係為並列。

但根據新華社7月底的報導，「中共中央總書記習近平7月20日下午主持召開中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。會議聽取了自然資源部、農業農村部、中央財辦（中央農辦）、國家發展改革委關於加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用的匯報」，顯示中農辦再度重歸中財辦。

中共 習近平 國務院

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