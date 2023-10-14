王毅：建立獨立巴勒斯坦國 才能實現巴以和平共存

中國外長王毅談論以巴衝突時表示，中方譴責一切傷害平民的行為。 (取自中國外交部網站)

據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅 同歐盟外交與安全政策資深代表波瑞爾在舉行中歐高階戰略對話後共同會見記者時，針對記者問及當前巴以局勢，王毅表示，目前巴勒斯坦 情勢危急。此輪衝突已導致大量平民傷亡，人道情勢急劇惡化。中方譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。他並表示，這一問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，解決巴勒斯坦問題的方案是「兩國方案」，就是建立獨立的巴勒斯坦國，這樣才能實現巴、以和平共存。

王毅強調，針對當前嚴峻形勢，中方認為當務之急，第一是盡快停火止戰，阻止戰火無限擴大，避免局勢進一步惡化；第二是遵守國際人道法，全力保障平民安全，盡快開闢人道救援通道，防止嚴重人道災難；第三是相關各國都應保持冷靜克制，秉持客觀公正，推動衝突降級，避免對區域和國際安全造成更大衝擊。第四，聯合國 應為解決巴勒斯坦問題發揮應有作用，安理會應為此承擔重要責任，盡快形成國際共識，並拿出實際措施。

王毅表示，中方正在與相關各方進行溝通。我們將積極參與聯合國安理會的緊急磋商，支持古特雷斯秘書長保護平民的緊急呼籲。我們也將透過聯合國管道向加薩走廊以及巴勒斯坦民族權力機構提供緊急人道援助。

王毅指出，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，也是當今世界不斷被撕開的傷口。這一問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，在於巴勒斯坦人民所遭受的歷史不公一直未能糾正。以色列有建國的權利，巴勒斯坦同樣有建國的權利。

他表示，以色列人已獲得生存保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？猶太民族已不在世界顛沛流離失所，巴勒斯坦民族何時才能重返家園？這個世界存在著各種不公，而對巴勒斯坦的不公已經延宕了大半個世紀，承接了幾代人的痛苦，不能再繼續下去了！

他說，解決問題的方案是「兩國方案」，就是建立獨立的巴勒斯坦國，這樣才能實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處。「兩國方案」完全落地，中東地區才能迎來真正的和平，以色列也能獲得持久的安全。

王毅表示，推動「兩國方案」的正確路徑是盡快恢復和談，各類促和機制都要發揮積極作用。中國政府中東問題特使近期訪問地區相關國家，為推動停火止暴、局勢降溫做出積極努力。同時，中國也呼籲在聯合國主導下，盡快召開更權威、更有影響力、更大範圍的國際和會，凝聚國際促進和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

王毅強調，在巴勒斯坦問題上，中方將繼續站在和平一邊，站在公道一邊，站在國際法一邊，站在大多數國家的共同願望一邊，站在人類良知一邊。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點