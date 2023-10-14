中國特使1天打3通電話 促以哈衝突「降溫」

中國中東問題特使翟雋。(取自中國外交部官網)

中國的中東問題特使持續與國際各方溝通，以求推動局勢降溫，其中10日到13日至少已分別致電7位國家與國際組織外交高層，13日一天內打了三通電話，力圖推動局勢緩和降溫。

據中國外交部官網14日晚間消息，中國政府中東問題特使翟雋13日分別跟聯合國 中東和平進程特別協調員溫尼斯蘭德（Tor Wennesland）、歐盟中東和平進程特別代表庫普曼斯（Sven Koopmans）、阿拉伯聯合大公國國務部長哈利法（Khalifa Shaheen Al-Marar）三人通電話。

消息指出，翟雋向溫尼斯蘭德表示對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切。加薩 地帶的人道主義形勢令人憂慮，國際社會應當加大對巴勒斯坦 人道主義援助，避免發生嚴重的人道主義災難。中國支持聯合國推動衝突降級，避免造成更多平民傷亡，支持聯合國牽頭協調對巴勒斯坦提供人道主義援助，避免加薩地區發生嚴重的人道主義災難。願繼續就緩和巴以局勢同聯合國方面保持溝通協調，作出自身努力。

而他則對庫普曼斯提到，對於衝突可能進一步擴大的前景，中國深感憂慮，呼籲各方避免事態進一步升級和蔓延。中國方面讚賞歐盟支持在「兩國方案」基礎上推動解決巴勒斯坦問題，支持歐盟繼續對巴勒斯坦提供人道援助，願繼續同歐盟保持溝通，共同推動局勢緩和降溫。

此外，翟雋對哈利法強調，巴以衝突循環往復，癥結是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題。國際社會和當事方必須以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。大陸方面願同阿方保持溝通協調，推動衝突雙方保持克制，避免造成更多平民傷亡；推動國際社會形成合力，開展公正的調解斡旋，防止局勢進一步惡化升級；推動國際社會向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地區的人道主義危機惡化。

此前在10月10日至12日，翟雋已分別與埃及、巴勒斯坦、以色列、沙烏地阿拉伯外交高層通過電話，向以色列、巴勒斯坦雙方喊話盡快「停火止爆」。13日翟雋還「應約集體會見」阿拉伯國家駐北京使節和阿拉伯國家聯盟駐北京代表處負責人。

而中國駐聯合國代表張軍13日在聯合國安理會緊急磋商當中強調，武裝衝突中保護平民是國際人道法規定的紅線。無差別使用武力不可接受，巴勒斯坦和以色列平民都不應該成為攻擊的對象。

張軍指出，中國對以色列對加薩實施全面封鎖、命令加薩北部民眾緊急撤離帶來的後果表示「嚴重關切」，呼籲以色列認真傾聽國際社會和聯合國秘書長呼籲，「停止對加薩民眾的集體懲罰，避免人為加劇人道災難」。

根據中國國家主席習近平6月與訪問北京的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會談內容，習近平提到，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於「建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國」；他認為，要堅持和談正確方向，尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑舋言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。