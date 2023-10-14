香港受流感和新冠病毒夾擊 入冬感染人數恐再現高峰

香港預期11月新冠病毒會再現高峰，明年1至3月則是冬季流感高峰期，專家呼籲香港市民盡快接種疫苗。圖為香港迪士尼樂園的遊客。（中新社）

香港 受流感和新冠病毒夾擊，專家說夏季流感高峰期持續，預期11月新冠病毒會再現高峰，來年1至3月則會有冬季流感高峰期，呼籲香港市民盡快接種疫苗。

香港夏季流感高峰期持續中，上星期呼吸道樣本流感陽性比率，從高位回落，最新流感陽性比率是13.2%，與9.2%基線水平仍有距離，需要更長時間觀察，才能評估流感高峰期何時結束。

上周錄得37宗成人嚴重個案，當中21人死亡。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指近期成人流感嚴重個案中，超過一半沒打流感針，13宗兒童嚴重個案中，亦有逾半沒打針，有1人死亡。

許樹昌稱，香港現時新冠疫情 平穩，近期衛生署呼吸道樣本陽性比例中，流感較新冠病毒佔較高比例，現時新冠疫情平穩，但預計下個月會出現高峰，一般而言感染過或打針，抗體4至6個月會下降，用5月計算加6個月，大概11月預期可能又有一個高峰出現。

許樹昌指，部分國家目前錄得較多新冠確診，並有較多死亡個案，建議市民尤其長者外遊前，應先接種疫苗。

香港衞生署專責小組正負責洽購第三代疫苗，相信正研究數據，期望能在11月至12月能供應疫苗。現有的第一、第二代新冠疫苗T細胞功效非常好，可減低重症和死亡風險，在未有新疫苗之前，仍可使用現有疫苗。

許樹昌又說，流感期通常1月至3月，天氣冷一點又活躍一點。過去三年沒有接觸流感，如果突然間感染反而會更辛苦，因而目前是接種流感疫苗 的適當季節。