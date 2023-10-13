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以色列封鎖加薩 中國聯大代表籲推動停火 防止更嚴重人道災難

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表張軍。 （美聯社）
中國常駐聯合國代表張軍。 （美聯社）

據中國大陸常駐聯合國代表團網站，大陸常駐聯合國代表張軍在紐約時間13日下午在安理會緊急磋商中，針對當前嚴峻的巴以局勢闡述中方立場，呼籲作出一切努力，推動盡快實現停火，防止發生更嚴重的人道主義災難。張軍說，無差別使用武力不可接受，巴勒斯坦和以色列平民都不應該成為攻擊的對象。中方對以色列對加薩實施全面封鎖、命令加薩北部民眾緊急撤離帶來的後果表示嚴重關切。

張軍表示，巴以新一輪衝突造成大規模平民傷亡和人道危機。中方譴責一切針對平民的暴力和攻擊，反對一切違反國際法的做法。中方再次呼籲各方保持最大克制，支持做出一切努力，盡快實現停火，防止緊張局勢進一步升級，防止戰火進一步擴大外溢，對地區和國際安全造成更大衝擊。

張軍說，武裝衝突中保護平民是國際人道法規定的紅線。無差別使用武力不可接受，巴勒斯坦和以色列平民都不應該成為攻擊的對象。聯合國工作人員和人道工作者安全必須得到保障。

張軍說，中方對以色列對加薩實施全面封鎖、命令加薩北部民眾緊急撤離帶來的後果表示嚴重關切。呼籲以色列認真傾聽國際社會和聯合國秘書長呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰，避免人為加劇人道災難。

張軍表示，中方支持就開闢加薩人道走廊展開積極討論，盡快達成可行安排，讚賞埃及等相關國家正在做出的努力。中國支持開展外交斡旋，保障被扣押人員人身安全和人道需求，並儘早得到釋放，平安回家。

他指出，解決巴以問題，軍事手段不是出路，以暴易暴只會陷入無止盡的惡性循環。根本出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利，實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處。國際社會在進行危機管控的同時，必須堅持「兩國方案」的根本方向，推動凝聚更廣泛的共識，並為此制定時間表和路線圖。

張軍強調，聯合國有責任發揮應有作用，安理會必須體現擔當作為，為推動停火止戰、防止人道災難盡快形成共識，發出有力聲音，拿出實際舉措。

加薩 以色列 聯合國

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