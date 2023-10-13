李強經濟座談：中國經濟基本面沒變，要向高質量發展聚焦

中共中央政治局常委、中國國務院總理李強13日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（新華社）

據新華社近凌晨報導，中共中央政治局常委、國務院 總理李強 13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取專家企業家對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強在會中表示，從經濟發展大趨勢看，中國發展的基本面沒有變，但處於經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期，要沉著應對。他要求紮實推動經濟高質量發展。無論確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控，都要向高質量發展聚焦，但同時保持合理的經濟增速。

報導稱，座談會上，劉元春、黃群慧、黃益平、高瑞東、朱震敏、鍾寶申、張天任、陳四清等專家或企業家先後發言。大家認為，下半年以來，中國加強逆周期調節，出台實施了一批針對性強的政策舉措，企業生產經營改善，經濟保持恢復向好態勢。從發展階段、發展條件、發展優勢等各方面綜合考量，中國發展前景長期看好。大家還就解決當前經濟運行中的突出問題，以及做好明年經濟工作提出了意見建議。

聽取發言後，李強指出，今年以來，在黨中央堅強領導下，中國經濟在固本培元中持續回升向好。從經濟形勢新變化看，三季度以來中國實際經濟運行持續好轉，積極因素不斷積累，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。

他說，從經濟發展大趨勢看，中國發展的基本面沒有變，各方面發展優勢沒有變而且在持續提升，新動能在加快成長壯大。同時，也要清醒認識前進道路上的困難挑戰，外部環境更趨複雜嚴峻，我國處於經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期，要堅定信心、精準施策、沉著應對。

他強調，當前中國經濟發展機遇和挑戰並存，要保持定力、穩中求進，紮實推動經濟高質量發展。確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控，都要向高質量發展聚焦，同時保持合理的經濟增速，努力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

他表示，要更加注重有力有效實施宏觀政策調控，進一步打好宏觀政策組合拳，提高政策舉措的組合性、協同性、精準性，推動各項政策加快落地見效，加強政策預研儲備，為實現經濟社會發展目標提供有力支撐。更加注重轉方式、調結構、增動能，堅定不移深化改革、擴大開放，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出新科技、新賽道、新市場，找准發力方向，謀劃載體抓手，加快培育高質量發展的新動能新優勢。

李強指出，中國的投資 機會之多、市場空間之大，為各類企業提供了廣闊舞臺，希望廣大企業家在高品質發展中展現更大作為。經濟學家的使命是經世濟民，希望專家學者多研究中國現實經濟問題，圍繞推動高質量發展多提建設性意見。