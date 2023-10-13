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王毅談以哈衝突：對巴勒斯坦的不公不能再繼續

中央社北京13日電
中國外長王毅。（歐新社）
中國外長王毅。（歐新社）

針對以巴衝突，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今天表示，中方將派特使前往中東。

據陸媒澎湃新聞引述中國環球電視網（CGTN）報導，在今天剛結束的第十二輪中歐高級別戰略對話會上，王毅作出上述表示。

對於如何看待以巴局勢，中方對於緩和衝突與推動和解有何政策主張？

王毅表示，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，是當今世界不斷被撕開的傷痕。問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的宿願遲遲未能實現；在於巴勒斯坦人民遭受的歷史不公，一直未能得到糾正。

王毅接著說，「以色列人有建國的權利，巴勒斯坦的人同樣有建國的權利，以色列人得到生存保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？以色列的民族已不在世界上顛沛流離，巴勒斯坦民族何時才能重返家園？這個世界存在各種不公，而對巴勒斯坦的不公已經延宕了大半個世紀，承接了幾代人的痛苦，不能再繼續下去了。」

王毅表示，解決問題的方案就是「兩國方案」。建立起獨立的巴勒斯坦國，這樣才能實現巴勒斯坦與以色列的和平共存，才能實現阿拉伯與猶太兩大民族的和諧共處。「兩國方案」完全落地，中東地區才能迎來真正的和平。以色列才能獲得持久安全。

王毅指出，推進「兩國方案」的正確路徑就是盡快恢復和談，各類促談機制應發揮積極作用。中國政府的中東問題特使將於近期訪問地區的有關國家。

王毅也表示，中方譴責一切傷害平民的行為，也反對任何違反國際法的做法。針對當前的嚴峻局勢，中方認為當務之急是盡快的停火止戰，阻止戰火無限擴大，避免局勢進一步惡化。遵守國際人道法，全力保障平民安全，盡快開闢人道救援的通道，防止發生嚴重災難。

他也說，有關各國應該保持冷靜克制，秉持客觀公正，推動衝突降級，避免對地區與國家安全穩定造成更大衝擊。聯合國應對解決巴勒斯坦問題發揮應有作用，安理會應承擔重要責任，盡快形成國際共識，拿出實際舉措。

王毅指出，中方正在與有關各方面展開溝通，將積極參與聯合國安理會的緊急磋商，敦促聯合國為緩和衝突發揮應有作用。

巴勒斯坦 王毅 以色列

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