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一帶一路峰會將至 中副外長：成果總量可望超越前兩屆

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部副部長馬朝旭。中國外交部網站
中國外交部副部長馬朝旭。中國外交部網站

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於下周在北京舉行，中國外交部13日發布副部長馬朝旭接受官媒訪問內容。他說，中國將堅持共商共建共享的「黃金法則」，堅持開放、綠色、廉潔的合作理念，堅持高標準、可持續、惠民生的發展目標，和合作夥伴一道，在更大範圍、更深層次 、更高層次推進高品質共建「一帶一路」，朝著共同發展繁榮的目標不斷邁進。目前為止，來自140多個國家、30多個國際組織的代表已確認與會，本屆成果總量可望超越前兩屆。

據中國外交部網站，馬朝旭13日接受中國官媒新華社、央視「共建「一帶一路」·權威訪談」聯合採訪，做出上述表示。

就論壇籌備情況，馬朝旭預告，本屆高峰論壇將發表主席聲明，整理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高品質共建「一帶一路」的合作方向及重點領域。 論壇也將發布一份多邊合作成果文件清單、一份務實合作項目清單，全面整理匯總3場高階論壇、6場專題論壇框架內所形成的各項成果。 企業家大會上中外企業也將商簽一批合作項目。

他說，到目前為止，來自140多個國家、30多個國際組織的代表已確認與會，包括相關國家領導人、國際組織負責人、部長級官員及工商界、學術機構、民間組織等各界人士。 目前，參加嘉賓報名人數已超過4,000人。馬朝旭認為，本屆論壇成果總量可望超越前兩屆。

馬朝旭說，中方期待和各方一道，以本屆高峰論壇為契機，總結回顧共建「一帶一路」10年來的寶貴經驗，為新時期高品質共建「一帶一路」擘畫新藍圖，為實現各國共同發展 的美好願景增添新動力，為建構人類命運共同體做出新貢獻。

就推動「一帶一路」國際合作，馬朝旭表示，我們將堅持共商共建共享的「黃金法則」，堅持開放、綠色、廉潔的合作理念，堅持高標準、可持續、惠民生的發展目標，同合作夥伴一道，在更大範圍、更深層次 、更高層次推進高品質共建「一帶一路」，朝著共同發展繁榮的目標不斷邁進。

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