四通橋事件1周年 網友稱大量警察在附近截查

在去年20大前夕，北京四通橋出現反習白布條。（路透）

去年10月13日中共20大 召開前，48歲男子彭立發在北京 四通橋拉起「不要領袖要選票」的橫幅。今天是四通橋事件一周年，有網友稱四通橋周圍有大量便衣警察，自己被警察截查及檢查手機。

2022年10月13日，也就是中共第20屆黨代會揭幕的3天前，彭立發（網名彭載舟）獨自在北京四通橋拉橫幅「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。

其後彭立發被警方逮捕，迄今下落不明。

美國之音此前報導，彭妻韓洋和女兒彭韻凝目前被囚禁在黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣寧姜蒙古族鄉的勤儉村（現已合併到雄壯村）737組。

今天是四通橋事件一周年，有網友在前稱推特的Ｘ平台表示，「今日四通橋邊上大量便衣，隨機查手機，各位注意安全」。

另有網友表示，「在橋底下被查過一次，但是我手機裡任何危險內容都沒（有），便衣看著我手機圖庫裡一堆電貝斯尺寸圖不知道作何感想」。有網友表示，自己在橋下停留了一會，便有人問他為什麼來這裡，為什麼在停留。

有網友表示，自己想拍幾張相片，但有便衣警察要求他刪除相片。有網友則表示，「今天路過橋下面兩個警一輛車 關鍵是這也不是什麼車流密集的橋」。

網路上不少人都關注彭立發的現況，並指不要忘記四通橋事件。