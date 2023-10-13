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關切以巴局勢 中國特使和沙烏地阿拉伯官員通話

記者陳宥菘／即時報導
中國特使翟雋12日就以巴局勢與沙烏地阿拉伯官員薩提通電話。圖為以色列12日空襲加薩走廊拉法市後，巴勒斯坦救援隊在建築殘骸中進行搜救。(Getty Images)
中國特使翟雋12日就以巴局勢與沙烏地阿拉伯官員薩提通電話。圖為以色列12日空襲加薩走廊拉法市後，巴勒斯坦救援隊在建築殘骸中進行搜救。(Getty Images)

面對以巴衝突升溫，北京方面持續表達關切。中國政府中東問題特使翟雋12日就以巴局勢，與沙烏地阿拉伯外交部政治事務次大臣薩提通電話。翟雋告訴沙國官員，中方願與沙方保持溝通協調，推動衝突雙方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大。翟雋此前已和埃及、巴勒斯坦以色列官方通話。

據中國外交部官網消息，翟雋表示，中方對當前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心，反對和譴責傷害平民的行為。他並強調，平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」。

翟雋表示，中方願與沙方保持溝通協調，推動衝突雙方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大，避免造成更多平民傷亡；推動國際社會形成合力，開展公正調解斡旋；推動國際社會向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加薩地區的人道危機惡化。

據中國外交部新聞稿，薩提讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，譴責傷害平民的行為，並呼籲各方保持克制，防止局勢繼續升級。

薩提提到，應根據聯合國有關決議，在「阿拉伯和平倡議」和「兩國方案」基礎上解決巴勒斯坦問題。沙方願同包括中方在內的友好國家一道，為推動解決巴勒斯坦問題共同努力。

在此之前，翟雋已分別在10日、11日、12日和埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪、巴勒斯坦外交部第一副部長賈多、以色列外交部副總司長哈帕茲通電話。

翟雋對賈多通說，將繼續推動「停火止暴」，幫助緩解人道危機，積極勸和促談，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決發揮建設性作用。

翟雋對哈帕茲說，中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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