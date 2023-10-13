傳美將收緊AI晶片銷中國 中外交部：密切關注有關動向

針對美國政府擬收緊AI晶片銷往大陸，中國外交部發言人汪文斌13日表示，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。（中新社）

據外媒報導，美國政府將加大對中國的晶片 出口禁令，防止中國公司通過海外部門獲取美國AI 晶片。中國外交部發言人汪文斌13日表示，中方一貫堅決反對美方將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

路透12日報導引述4名知情人士透露，拜登政府正在考慮填補一個「漏洞」，該「漏洞」使中國公司得以夠通過海外部門獲取美國AI晶片。報導稱，去年美國宣布向中國出口AI晶片和晶片製造設備祭出限制措施，試圖阻止中國的軍事發展，但這輪限制並不包含中國公司海外子公司。消息人士透露，這些限制措施即將收緊，並可能包含中國公司在海外的部門。

在中國外交部13日例行記者會上，發言人汪文斌回應記者提問「對此有何評論」時重申，中方一貫堅決反對美方將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。

汪文斌表示，全球晶片產業鏈供應鏈 的形成與發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的，人為設限或強行「脫鉤」，違反市場經濟和公平競爭原則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，最終將損害整個世界的利益。

汪文斌強調，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

另外，美國高層近期頻繁到訪中國，除了此前的美國國務卿布林肯、財務部長葉倫、氣候特使柯瑞、商務部長雷蒙多，以及上周率團訪問的美國國會參議院多數黨領袖舒默，近期也將再有一系列美國高級官員訪華，同時美方下個月也受邀參加中國的國防會議，這些互動是否意味著中美關係逐步改善？

汪文斌表示，中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係，希望美方同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。