中國與日本磋商海洋事務 要求停止台海、釣島消極言行

中國與日本雙方13日在江蘇揚州舉行「海洋事務高級別磋商機制第十六輪磋商」，就台海與釣島等問題中國再度敦促日方「停止在上述問題上的一切消極言行」。（圖／取自「邊海縱橫」微信公眾號）

在8月日本 將核廢水排放到大海後，中國禁止日本水產品進口，雙方關係仍未進一步緩解之際，中國與日本雙方13日在揚州舉行了「中日海洋事務高級別磋商機制第十六輪磋商」。期間中國方面向日本闡述台海、釣島等立場，敦促日本「切實尊重中國領土主權和安全關切」。

據中國外交部官網13日晚間消息，上述會議於江蘇省揚州市舉行，由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行共同主持。中國闡述了在東海、釣魚台 、南海、台海等問題上的立場，敦促日方「切實尊重中國領土主權和安全關切，停止在上述問題上的一切消極言行」。

同時，中國還對日本向海洋排放核污染水表示「強烈不滿」，要求日方「以負責任態度妥善處置」。

但這次會議也有成果，消息指「雙方同意，繼續堅持把東海建設成為和平、合作、友好之海的目標和宗旨，就涉海事務保持密切溝通，努力管控矛盾分歧，加強互利合作，共同維護海上局勢穩定」。雙方也原則同意，明年上半年在日本舉行第十七輪磋商。

不過，與2023年4月的第十五輪磋商相比，這次並沒有太多具體的合作共識，官方通稿也並未循例提及「雙方就具體合作達成以下共識」。公開資料顯示，這一磋商機制始於2012年，並於2014年重啟，大多為每年舉辦兩次。

另據日本共同社消息，日本防衛省統合幕僚監部13日發布數據稱，針對可能侵犯領空的外國飛機，日本航空自衛隊戰機今年4至9月緊急升空424次，其中針對中國的最多，達到304次，佔總數約7成；針對俄羅斯則有110次。均為情報收集機居多。

而中國駐日本大使館官網也於13日披露其駐日大使吳江浩12日在「中日和平友好條約締結45周年紀念招待會」的談話，吳江浩強調，「當前兩國關係面臨複雜嚴峻局面，侵蝕兩國經濟界合作信心，也對雙邊貿易、投資 合作造成一定影響」。

他指出，中日間存在各種新老問題，但始終有改善發展的機遇。「中日兩國應處理好如何看待對方國家的問題，回歸和平友好的初衷，妥善管控矛盾和分歧」。