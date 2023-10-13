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脫鉤？印度傳以安全擔憂為由 對中國祭出投資禁令

記者陳宥菘／即時報導
中印關係不佳，印度傳以安全擔憂為由，全面收緊經濟安全監管，對中國等「敵對國家」祭出投資禁令。(美聯社)
中印關係不佳，印度傳以安全擔憂為由，全面收緊經濟安全監管，對中國等「敵對國家」祭出投資禁令。(美聯社)

中印關係不佳，印度繼9月底對中國發起14起反傾銷調查後，現已磨刀霍霍對準投資領域，準備與中國「脫鉤」。據印媒報導，印度中央政府正以「安全擔憂增加」為由全面收緊經濟安全監管，將禁止印度國內外任何與中國和巴基斯坦等「敵對國家」有「商業安排」的企業實體，直接參與該國項目。

中國環球網引述「印度斯坦時報」12日報導稱，知情人士表示，印度中央政府最近向所有邦政府發出信函，稱因為安全擔憂增加，各邦在與「敵對鄰國」建立任何商業關係之前，必須尋求批准。

另外，信函還要求所有與印度接壤國家中有任何商業安排的投資實體，都必須事先進行篩選和登記。這項決定是印中央政府結合各機構的安全意見後做出的。

報導指出，這等於是修改了三年多前的規定。2020年7月23日，印度政府在沒有點名任何特定國家的情況下，以國家安全為由，限制與印度接壤國家的公司參與該國政府採購計畫。當時，媒體分析認為，此舉針對中、巴兩國意味明顯。而印度最新的規定則將禁止中國間接參與電力、石油、煤炭和電信等戰略產業。

報導稱，印度2020年的限制措施是針對中印加勒萬河谷（Galwan Valley）軍事衝突的報復行動。6月衝突發生後，莫迪政府隨即宣布禁用TikTok、UC瀏覽器和微信等59款應用程式，其中大部分是中國應用程式，理由是擔心這些應用程式有損印度主權、印度國防、國家和公眾安全。隨後，許多其他中國的應用程式也被列入禁用名單。

據報導，為了阻止更廉價的中國產品湧入，印度政府也對原產於中國的多種商品徵收反傾銷稅，推出「印度製造」和生產掛鉤激勵計畫。近期印度又對中國多項商品發起反傾銷調查。

針對印度擬對中國祭出的禁令，環球網引述復旦大學南亞研究中心副主任林民旺的分析指，印度現在實際上在跟中國「玩兩手」，一方面在邊界問題上該接觸的接觸，另一方面繼續對中資企業進行打壓。

林民旺認為，莫迪政府這次再次收緊投資規定，很大程度上是要進一步擺脫對中國的經濟依賴，或者說減少印度經濟中的「中國元素」。他並稱，這種敵意會讓願意前往印度投資的中資企業進一步減少，印度經濟難免會受影響。

印度 投資 微信

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