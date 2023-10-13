我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9年前紐約上州華人1家4口滅門案 警重啟調查

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

中國防長李尚福6周未露臉 陸軍上將劉振立傳將接任

編譯盧炯燊／綜合12日電
中國國防部長李尚福已六周未露面。(美聯社)
中國國防部長李尚福已六周未露面。(美聯社)

中國現任國防部李尚福已超過六周未公開露面，路透12日引述五名知情人士報導，中國中央軍委聯合參謀部參謀長、陸軍上將劉振立已成為新任國防部長的頭號人選。

有關人士還稱，有關任命可能在10月29日至31日在北京舉行的「香山論壇」前宣布，這不僅是國防部長人選明朗化，還促進中美軍事接觸，被視為兩中美兩軍關係回暖的跡象。

中國防長主要承擔外交職責，沒有直接指揮權，多位分析師及軍事參贊表示，若確實任命劉振立，可會提升國防部長的形象。由於劉擁有領導中央軍委聯合參謀部的經驗，而不僅僅是個技術官僚，同時也使其他國家能與中國軍事行動及戰爭規畫的核心人物打交道。

檀香山外交政策研究機構太平洋論壇研究員、新加坡國防分析專家尼爾(Alexander Neill)表示，這確實有助於為中國的軍事外交注入活力，美國也可能會找到一個真正想與之溝通的人。

從劉振立的背景看，他是從基層一路按軍功晉升，也是近數十年來為數不多的具有實戰經驗的中國軍方高級將領。

資料顯示，1986年時年22歲的劉振立開赴對越作戰前線，帶領連隊在敵前沿陣地堅守一年多，共36次擊退敵人進攻，以最小代價取得最後勝利。

2009年12月至2012年1月，任北京軍區第65集團軍參謀長，2010年12月晉升為少將軍銜。更於2014年2月至2015年7月，出任被稱為「萬歲軍」的北京軍區38集團軍軍長。其後任中國武警部隊參謀長、中國人民解放軍陸軍參謀長等職。從其履歷看，一直是軍方參謀各部的主官。

今年初全國兩會期間，與李尚福及張升民成為中央軍委委員，然而發展到現在，李尚福最終因涉及軍備採購案的貪腐墮馬，仍在接受調查。

消息指，在劉振立出任國防部長後，其中央軍委聯合參謀部參謀長空缺，由空軍司令員常丁求接替。

中央軍委聯合參謀長劉振立傳將國防部長。(取自解放軍報)
中央軍委聯合參謀長劉振立傳將國防部長。(取自解放軍報)

國防部 北京 李尚福

上一則

王毅談以哈衝突：癥結在一直沒還巴勒斯坦人民公道

延伸閱讀

中國十一國慶招待會不見李尚福、魏鳳和 新防長或月底亮相

中國十一國慶招待會不見李尚福、魏鳳和 新防長或月底亮相
不只李尚福 中國前防長魏鳳和也缺席國慶招待會

不只李尚福 中國前防長魏鳳和也缺席國慶招待會
李尚福消失1個月 中防部10個字回應疑問

李尚福消失1個月 中防部10個字回應疑問
李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應

李尚福消失1個月去哪兒了？中國國防部10個字回應

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元