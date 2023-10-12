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王毅談以哈衝突：癥結在一直沒還巴勒斯坦人民公道

記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅。（Getty Images）
中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅。（Getty Images）

據中國外交部網站，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨(12日)應約同巴西總統首席特別顧問阿摩林通電話。雙方重點就巴以衝突交換意見。阿摩林表示，解決問題關鍵在於恢復和談，巴方願同中方密切協調，共同推動局勢緩和。王毅則表示，中方呼籲盡快召開更權威、更有影響力的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。

阿莫林表示，身為聯合國安理會本月輪值主席，巴西將於明天主持安理會涉巴以衝突緊急會議。盧拉總統已發表公開信，呼籲以色列停止轟炸行動，保護兒童。解決問題關鍵在於恢復和談，巴方願同中方密切協調，共同推動局勢緩和。

王毅則表示，中方對巴以緊張局勢加劇，造成大量平民傷亡深感痛心。我們反對傷害平民的行為，並譴責違反國際法的做法。中方呼籲各方採取克制態度，盡快實現現地局勢降溫，防止戰火進一步擴大。當務之急是保障平民安全，開闢救援通道，避免加薩出現嚴重人道危機。

王毅指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。這次衝突以極為慘烈的方式再次證明，解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利。

他說，中方呼籲盡快召開更權威、更有影響力的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。聯合國有責任有義務在巴勒斯坦問題上發揮應有作用。中方支持安理會就巴以衝突舉行緊急會議，贊同聚焦人道關切，明確要求停火止暴，保護平民，形成有約束力的國際共識，為此拿出實際舉措。中方願與巴西及有關各方就此保持溝通協調，並密切合作。

另王毅表示，中國和巴西都是發展中國家和重要新興市場國家，一直就共同關心的策略性議題保持溝通協調。中方願同巴方一道，落實兩國元首達成的重要共識，共同推動新時代中巴全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。

王毅 巴勒斯坦 巴西

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