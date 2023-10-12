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北京禁飛「低慢小」航空器 一帶一路峰會強化維安

記者陳政錄／北京即時報導
本月16至19日，北京將全面禁飛小型航空器。（新華社）
本月16至19日，北京將全面禁飛小型航空器。（新華社）

中國重要主場外交活動，第三屆「一帶一路」高峰論壇將於10月17至18日在北京舉行，因應中國國家主席習近平將親自出席及各國領導人到訪，北京正提升維安層級。據央視新聞報導，北京市公安局12日發布通告，16至19日，北京全市行政區域內禁飛一切「低慢小」航空器。

北京市公安局12日發布，《北京市公安局關於加強第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》。

通告指出，按照上級要求 ，自2023年10月16日零時起至2023年10月19日24時期間，在北京市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類 體育、娛樂、廣告性飛行活動。

通告稱，北京警方將會同相關部門持續嚴厲查處打擊低慢小航空器和孔明燈違法行為，對於未經審批擅自展開飛行活動的，以及非法生產、銷售、燃放孔明燈的單位或個人，北京警方將依職權依法予以查處 。 對於觸犯刑法的，將依法追究刑事責任。

在此之前，北京公安交管部門也已發布通告稱，10月15至20日，北京全天禁止運載危險化學品車輛在行政區域內道路行駛。

據中國外交部發言人華春瑩11日宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行，主題為「高品質共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。中國國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。

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