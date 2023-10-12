成蕾獲釋 澳洲華裔作家楊恆均宣判再遭延期

澳洲華裔作家楊恆均。（路透資料照片）

澳洲 華裔記者成蕾 昨天刑滿獲釋返回墨爾本，但被控間諜罪遭中國關押逾4年的澳洲華裔作家楊恆均，本週再度遭到延期宣判。重病纏身的楊恆均能否獲釋，成為中澳關係接下來的焦點。

成蕾11日搭機返抵澳洲墨爾本後，中國國家安全部通報，成蕾在服刑期滿後，被依法執行驅逐出境。通報稱，成蕾因為非法將國家秘密內容提供給「某境外機構」，被依「為境外非法提供國家秘密罪」判刑2年11個月。

自由亞洲電台報導，成蕾雖然獲釋，可是涉嫌觸犯間諜罪的楊恆均仍被中國當局囚禁。楊恆均的博士導師、旅居澳洲的中國學者馮崇義透露，當局本週對患有嚴重腎臟病的楊恆均再度延期宣判。

2019年1月，楊恆均在廣州入境後被抓，同年8月正式被捕。2021年5月27日，北京市第二中級人民法院開庭審理楊恆均被控的間諜案，但迄今已逾兩年仍未宣判，期間已經延期宣判超過10次。

楊恆均被捕後一直堅持無罪，聲稱自己是中國政治迫害的受害者。楊恆均的支持者質疑，中共要是握有證據，早就宣判並對外宣傳，擔憂楊恆均是否會像諾貝爾和平獎得主劉曉波一樣在獄中被折磨至死。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天說，他將於年底前訪問北京，與中國國家主席習近平會面。

報導引述馮崇義說，確保楊恆均獲釋應該是艾班尼斯的首要任務，「他的生命實際上處於危險之中」。

馮崇義說，很高興澳洲政府促成釋放了成蕾，「這向我們表明，釋放楊恆均不存在任何法律障礙。」

馮崇義指出，這是一個政治案件。法律實際上是中國當局可以針對任何人的便利工具。楊恆均也可以務實，如果楊需要承認指控，可以將其作為釋放的先決條件，「這是一條容易的路」。

對照成蕾案，中國當局若要釋放楊恆均，極可能會宣判5年以下有期徒刑，然後以刑滿為由把他驅逐出境，但也可能採用此前的加拿大 模式。

港媒星島日報今天發表評論指出，與成蕾相比，楊恆均知名度大很多，罪狀也更重。眾所皆知，涉及到國際政治的間諜案如何處理涉及到多種因素。

評論提到，華為高管孟晚舟此前在加拿大獲釋返國，被中方以「為境外刺探中國機密」罪名起訴的兩名加拿大公民也馬上出獄返回加國。

據陸媒報導，當時被中國關押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michale Spavor）以身患疾病為由申請取保候審。經中國有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐中大使提供擔保，相關部門分別對兩名被告依法作出批准取保候審的決定和中止審理案件的裁定。其後，他們就被遞解回加拿大。

評論認為，身體欠佳的楊恆均也有可能走這條路回澳洲。