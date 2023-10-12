中國特使和以色列官員通話 籲盡快停火

以色列和巴基斯坦的軍事衝突升級，中國政府中東問題特使翟雋已分別和埃及、巴勒斯坦、以色列官方進行通話。（Getty Images）

面對以巴衝突持續升級，在和埃及、巴勒斯坦 官方通話後，中國政府中東問題特使翟雋12日就以巴局勢，和以色列 外交部副總司長哈帕茲首度通電話。翟雋說， 中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

據環球網，10月12日，中國政府特使翟雋就以巴局勢，和以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。

翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成平民傷亡感到痛心，對受害者家屬表示慰問。

他說，中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

翟雋表示，國際社會應實際發揮作用，防止局勢升級造成人道災難。他還稱，中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願與國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

在此之前，翟雋已分別在10日、11日和埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪、巴勒斯坦外交部第一副部長賈多通電話。翟雋對賈多通說，將繼續推動「停火止暴」，幫助緩解人道危機，積極勸和促談，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決發揮建設性作用。