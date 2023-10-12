歐盟外長波瑞爾抵中國 為歐中高峰會奠基

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（歐新社）

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天抵達中國，準備踐履歐盟 針對最大貿易夥伴中國採行的「去風險化」戰略，並為擬議今年舉行的高峰會奠定基礎。

法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）幾天前開戰，波瑞爾（Josep Borrell）召集歐洲各國外交部長緊急集會，接著到訪中國。北京 呼籲交戰雙方「停火」。

之前兩度延宕的波瑞爾北京行可望進行到14日，期間他將與中國外長王毅 就雙邊關係、全球挑戰和貿易等議題展開會談。

歐盟表示，這是歐盟與中國一系列高層對話中最新的一場，最終將於今年稍晚的歐盟-中國高峰會達到最高潮。

在前稱推特、現已改名為X的社群媒體平台上，波瑞爾在其官方認證帳號中寫道：「剛降落中國，來跟我的對口官員王毅部長一起主持歐盟-中國戰略對話…這是與政府當局、學者和商業界代表共商歐中關係、重要區域和全球挑戰的重要訪問。」

自從俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，歐盟和中國關係陷入嚴重緊張。北京一直沒有對莫斯科的侵略行徑作出譴責。

布魯塞爾沒有完全停止對話，而是推動在過度依賴中國的疑慮之下達成平衡的作法，並且維持與世界第2大經濟體中國的關係。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾將此一立場定義為對中國「去風險化而非脫鉤」。